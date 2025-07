Yuste vuelve a Barcelona para reunirse con Deco

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafa Yuste, atendió a los medios desplazados a Kobe y se mostró optimista en cuanto a las inscripciones de los futbolistas, pero también dejó algún titular interesante sobre otros temas como el nombramiento de Chema Alonso en el CTA de la RFEF, ante el que estarán atentos.

Después de varios días de incertidumbre por el retraso en el viaje a Japón, el directivo comentó que ya es agua pasada, pero que todo fue para que el club fuera respetado: "Estar aquí es una gran noticia para el Barça y para el país. Hubo una parte del acuerdo que no se cumplió y fuimos firmes en la defensa del club".

Yuste también destacó el buen tono del equipo en el primer partido de la pretemporada y, sobre todo, la plantilla con la que contará Flick: "Flick está muy contento, se han visto dos equipos (por los dos onces que propuso el alemán en las dos partes ante el Vissel Kobe) con gran rendimiento. Rashford ya ilusiona, y Joan García también. Y Rooney y Jofre. Vengo ahora del entrenamiento (a puerta cerrada) y creo que estamos mejorando respecto al año pasado, y eso ya es mucho decir con la gran plantilla que teníamos. Somos muy optimistas”.

Flick se mostró feliz por el debut en Kobe / Valentí Enrich

Uno de los temas de los que más se está hablando es Ter Stegen, con quien la relación es tensa. Eso sí, Yuste tiene claro que "hay que mantener el máximo respeto, siempre estamos al lado del jugador pase lo que pase" y que siga o no como capitán "no depende de mí, eso es cosa del entrenador y del equipo".

En clave institucional, Yuste respondió a las dudas de parte del entorno por el nombramiento de Chema Alonso en el el CTA: “Ya forma parte del comité y hay que respetarlo. Confiamos en su profesionalidad y en que todo vaya bien. Estaremos atentos a cualquier anomalía, pero es un nombramiento más dentro de la estructura”.

El vicepresidente también explicó que no seguirá en la gira asiática y que vuelve a Barcelona para estar cerca de Deco, que se quedó en Barcelona trabajando. Y es que está convencido de que pronto el club estará en la norma 1:1: "Me voy a hablar con Deco. Falta muy poco para que todo encaje. La regla cambia a veces de forma precipitada, pero soy optimista. El departamento comercial trabaja con nuevos patrocinadores. Deco ha hecho operaciones importantes, somos muy optimistas de cara a inscribir a los jugadores".

El primero será Joan Garcia y, luego, ya vendrán Rashford y Szczesny. Quien seguirá seguro porque el club asegura que no necesita venderles es Araujo: "Contamos con Araujo y con todos los que están aquí, creo que he respondido claro”. Ter Stegen y Oriol Romeu no están.

Por último, sobre el regreso al Spotify Camp Nou, fue claro: “No queremos marcarnos una fecha concreta. Queremos máxima seguridad para los socios. Eso sí, trabajamos día y noche para volver lo antes posible. No queremos ponernos más presión".