El Barça, optimista con el regreso a la norma 1:1: "Vamos por el buen camino"

Rafa Yuste se quiso acordar de Ronald Koeman y Xavi Hernández tras la segunda Liga consecutiva del Barça de Hansi Flick y aseguró que la renovación del técnico alemán hasta 2028 "será sencilla" en una entrevista en 'Catalunya Ràdio' y 'RAC1' pocas horas después de la consecución del título doméstico. El presidente blaugrana reiteró que "falta cerrar algún detalle", pero dejó entrever que la entidad culé no tardará en anunciar el acuerdo.

“Hoy me quiero acordar de Koeman y Xavi Hernández, que empezaron a hacer realidad lo que estamos viviendo ahora. Flick ha conectado con la ciudad y los valores del país. Aparte de seriedad, aporta maestría a los chicos jóvenes. Tenemos un equipo hecho en casa mayoritariamente, que siente los colores y que conecta muy bien con la afición”, valoró Yuste antes de dar detalles sobre las negociaciones con Pini Zahavi por la continuidad de Hansi: “La renovación será muy sencilla. La gente vio ayer que es muy feliz en Barcelona. Se ha adaptado muy bien al club. Falta cerrar algún detalle, pero cuando Deco y él lo quieran lo haremos público”.

"Hay que acabar de mirar los plazos. Es una persona muy profesional que busca obtener el máximo rendimiento de la plantilla", agregó.

El máximo dirigente del club hasta que el presidente electo, Joan Laporta, tome posesión el próximo 1 de julio, explicó que no habló con Flick tras conocer la muerte de su padre, pero que sí que le pudo dar "un sentido abrazo". "Yo creo que quería estar en el campo para dedicar la victoria a su padre", añadió un Yuste que está viviendo "un sueño maravilloso" y que no acudió a Luz de Gas porque prefirió "tener ese punto de respecto" con Hansi y con una amiga suya que también falleció el fin de semana.

"¿Fichajes? Tenemos el mejor equipo del mundo"

Preguntado por la posibilidad de incorporar a futbolistas durante el mercado de fichajes de verano, Yuste no se mojó. "Yo hoy me he levantado pensando que tenemos el mejor equipo del mundo. La tarea de los fichajes corresponde a Deco, a Bojan y al entrenador. También a Alejandro Echevarría, que hace un gran trabajo", reivindicó, optimista con el regreso de la entidad a la famosa regla 1:1: "Vamos por muy buen camino. Estamos trabajando con la Liga, presentando el presupuesto para la temporada que viene".

El mandatario culé quiso remarcar "la figura de Joan Laporta": "La memoria es muy corta: hace un tiempo no hubiéramos ni pensado que esto sería posible en sueños. Entre todos estamos levantando el Barça", dijo antes de pedir a la plantilla que intente llegar a los 100 puntos en la Liga "para homenajear a Tito Vilanova".

Por último, Yuste catalogó como "ejemplar" el comportamiento de los jugadores del Madrid y "de su presidente de honor, Pirri". "No, aún no me ha felicitado Florentino. En el fútbol siempre hablamos de lo negativo, pero hay que saber perder y el Madrid ayer lo hizo. Cada uno tiene sus problemas en casa. Nosotros nos tenemos que concentrar en lo nuestro", zanjó al ser cuestionado por la crisis del Real Madrid.