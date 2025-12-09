Yuste, irónico con el Madrid: "Pep ya sabe lo que tiene que hacer mañana"

El vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, tiró de ironía para hablar del momento del Real Madrid y del importante duelo de los blancos en la Champions ante el Manchester City. Yuste no quiso entrar mucho al trapo, pero se le entendió todo cuando se le cuestionó directamente por el encuentro de las próximas horas en el Santiago Bernabéu: "Pep ya sabe lo que tiene que hacer mañana", espetó con una sonrisa entre los labios.

De hecho, Yuste indicó que el Barça solo está pendiente de lo suyo y pasa por ir creciendo como equipo tal y como ha sucedido en las últimas semanas: "El Barça está recuperando las mejores sensaciones. Se han ido recuperando jugadores durante las últimas semanas y nosotros solo nos miramos a nosotros y confiamos en nosotros. Vamos paso a paso porque el objetivo es hacer una buena temporada".

Sobre el duelo antre el Eintracht, Yuste señaló que "nosotros siempre salimos al campo a ganar y queremos los tres puntos. Trataremos de darlo todo para conseguirlo porque son tres puntos muy importantes en esta Champions". Y sobre la avalancha de público alemán, Yuste ha comentado que "el Barça ya ha tomado todas las medidas posibles para que no se repita lo que pasó".