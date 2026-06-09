Yuste carga contra Florentino ante el Senado del Barça: "Emprenderemos acciones legales, ojalá tengan lo que se merecen"

El presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, compareció ante el Senado azulgrana, integrado por los mil socios más antiguos de la entidad, en una sesión marcada por el repaso a los éxitos deportivos de la temporada y por un contundente mensaje dirigido al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El acto arrancó con un discurso institucional de Yuste y continuó con el tradicional turno de intervenciones de los senadores. Sobre el escenario estuvieron expuestos los trofeos conquistados durante el curso: LaLiga y la Supercopa de España del primer equipo masculino, así como la UEFA Women's Champions League lograda por el Barça Femenino en Oslo.

Durante su intervención, Yuste respondió con firmeza a las presuntas presiones que, según denunció, ha recibido la entidad azulgrana. Sin aludir inicialmente de forma directa al dirigente madridista, acabó señalando a Florentino Pérez por supuestas maniobras contra el club en el marco del Caso Negreira.

“Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA? No sé este señor qué se ha pensado”, afirmó ante los senadores.

El dirigente azulgrana elevó posteriormente el tono al advertir que el conflicto podría acabar en los tribunales. “En fin, ya lo veremos en los juzgados y ojalá tengan lo que se merecen”, subrayó.

"No ha digerido los éxitos del Barça"

Yuste insistió en sus críticas hacia el presidente del Real Madrid y cuestionó su reacción ante los éxitos recientes del Barça.

“El presidente del Madrid no ha digerido los éxitos del Barça. Una cosa es tener celos, otra tener rabia. ¿Ustedes creen que este señor nos puede acusar de robar ligas y de ganar gracias a los árbitros?”, continuó.

Finalmente, el dirigente azulgrana anunció posibles acciones legales y defendió la integridad institucional del club.

“Pep me decía que la memoria es corta. Pues yo tengo memoria. Emprenderemos acciones legales contra Florentino por recurrir a la infamia para desestabilizarnos. Nuestro escudo no se toca. El nombre del Barça no lo ensucia nadie. Así que nos veremos en los juzgados”, subrayó.

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El acto se cerró con un mensaje de unidad y compromiso hacia la entidad azulgrana. “Nos dejaremos la vida por este club. Mientras haya un culé y un catalán en una gota de sangre, este club no desaparecerá jamás”, sentenció Yuste.