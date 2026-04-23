Yuste carga contra los árbitros: "No entiendo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control"

Rafa Yuste atendió a los medios de comunicación en el ‘stand’ del Barça en Rambla Catalunya con Roselló con motivo de la Diada de Sant Jordi y repasó varios temas de la actualidad blaugrana. El presidente culé lamentó la lesión de Lamine Yamal, aunque confió en que “la plantilla lo sacará adelante porque somos una familia”, y mostró su indignación con el increíble gol anulado de Ferran Torres por fuera de juego contra el Celta de Vigo.

“La de Lamine es una baja importante, pero estoy convencidísimo de que la plantilla lo sacará adelante porque somos eso, una familia, un equipo, y tenemos esa mentalidad de ganar con todos los que somos”, declaró Yuste sobre el contratiempo físico del genio de Rocafonda, con el que no pudo hablar este miércoles tras el encuentro. “Lo único en lo que pienso ahora es en el Getafe. Está haciendo una gran campaña y volverá a ser un partido muy difícil”, apuntó sobre el próximo encuentro del Barça de Flick.

Cuestionado por el gol anulado a Ferran contra el Celta por un fuera de juego difícil de comprender, el máximo mandatario culé opinó que, en caso de ganarla, “será una Liga que tendrá un valor muy grande”. “A veces tienes que luchar contra las adversidades. Me conocéis, a mí no me gusta quejarme del estamento arbitral, pero vuelvo a decirlo: hay seis personas que están arbitrando un partido, el juez principal que es el árbitro, dos asistentes y tres personas que están encerradas en un cuarto analizando tranquilamente las jugadas. Por tanto, no lo puedo entender”.

“Para mí no es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control, o que deberían ser muy mejorables para todos los equipos, no solo para el Barça”, añadió al respecto.

"¿Flick? Está muy contento en Barcelona y con el equipo"

Sobre la declaración de amor de Flick hacia el club en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta, el dirigente barcelonista evidenció su satisfacción: “Lo que os puedo decir es que Hansi tiene un contrato de un año más, que está muy contento en Barcelona y con el equipo y que, por tanto, estamos muy contentos de que Flick piense de esta manera. Pero ya habrá tiempo de pensar en el futuro. Ahora tiene un año más de contrato”.

Por último, Yuste también catalogó como “maravilloso ser el presidente del Barça en un día tan importante para el país como es la Diada de Sant Jordi, por todo lo que representa” y aprovechó la ocasión para enviar “unas palabras de agradecimiento a Manel Garcia, que forma parte de nuestro servicio médico que, junto a Xavier Corbella, ayer salvó la vida de una persona en el campo”.