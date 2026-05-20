Yuste: "El Barça estaba muerto y le hemos vuelto a dar vida"

Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, hizo declaraciones en la revista del club, donde recalcó la importancia de la junta directiva comandada por Joan Laporta para salvar un club que iba a la deriva.

Yuste, que ostenta el cargo de forma provisional hasta que Joan Laporta coja el mando en julio, declaró que "no éramos conscientes de cómo encontraríamos el club. Tuvimos que ser muy rigurosos para volver a darle vida: la situación era muy difícil, no había ningún proyecto de continuidad, el Barça estaba muerto. Con sensatez, esfuerzo y entrega, gracias también al buen trabajo de los ejecutivos, aquel momento tan difícil se ha convertido en un presente cargado de alegría"-

El presidente añadió que "el Barça tiene un proyecto de futuro. Y sí, se parece bastante a lo que proyectábamos en 2021. Como todas las obras, hay que ir haciéndolo poco a poco, pero el plan estratégico que proponíamos entonces lo estamos desarrollando al pie de la letra. Nos sentimos muy seguros de que vamos en la buena línea".

"A veces te sientes solo"

Yuste se abrió a nivel personal y afirmó que durante estos meses al frente del club "más que presión es que, a veces, te sientes más solo. Tengo que agradecer a los compañeros de junta su ayuda, pero es como si hubiera una gravedad enorme que te atrae, que son los socios y socias del Barça. Sientes que te dicen: 'presidente, haga bien el trabajo para que ganemos títulos y construyamos el estadio que queremos'. Todo ello supone una presión extra, sí".

En el momento de hacer balance de los últimos años, el presidente señaló que "lo más difícil, y al mismo tiempo lo más acertado, que hemos hecho es encontrar el equilibrio entre el área deportiva y el área económica".

Yuste, durante el acto de renovación de Hansi Flick / FC Barcelona / EFE

Yuste elogió la figura de Deco y recordó que "este año hemos invertido 30 millones de euros para hacer un Barça campeón, con 14 puntos de ventaja sobre el segundo, mientras otros clubes han invertido cientos y cientos de millones. Esto ha sido así gracias a la determinación del presidente Laporta y de la junta, y también gracias a La Masia, que es el corazón de nuestra institución".

Estabilidad

En el aspecto institucional, el mandatario se congratuló de que "las relaciones se han restablecido con la Federación Española y LaLiga. Con la UEFA y la FIFA trabajamos desde hace tiempo para que el Barça tenga el peso que debe tener el mejor club del mundo".

El dirigente azulgrana también puso el acento en las obras del Spotify Camp Nou que permitirán "tener a 105.000 almas apoyando al equipo y ayudando a ganar más títulos. Además, volverá a generar ingresos y a impulsar la economía del club.

Yuste pudo celebrar la Liga con Joan Laporta y los futbolistas del Barça / ANDREU DALMAU / EFE

Del modelo de propiedad, aseguró que "Mientras estemos gobernando nosotros, el club será de los socios y las socias. Eso sí, hay que gobernar con mucha seriedad y con un plan que le permita tener viabilidad". Yuste recalcó que "mientras estemos nosotros no tomaremos ninguna decisión que ponga al Barça en riesgo".

De su figura como presidente, espera ser recordado "como una persona humilde y abnegada, que lo dio todo por el club, con el corazón y con la cabeza".