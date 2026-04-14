FC BARCELONA
Yuste: "Actuaremos por lo del penalti de Pubill. Nuestros servicios jurídicos lo estudian"
El presidente del Barça también tiene claro que la UEFA ha dado garantías de que el césped del Metropolitano estará en perfectas condiciones
El presidente del Barça, Rafa Yuste, explicó que el club piensa seguir defendiendo sus derechos tras el rechazo de la UEFA a la queja formal del Barça por el arbitraje del partido de ida los cuartos de la Champions y, en concreto, la acción del posible penalti de Pubill: "Este tema lo está valorando nuestros servicios jurídicos. Deben ver los fundamentos por los que rehazan esta queja y una vez se valore todo esto, se actuará en consecuencia". No lo da como un caso cerrado.
Yuste también aseguró que la UEFA les ha dado garantías absolutas de que el césped del Metropolitano estará en buenas condiciones. En el último entrenamiento, el técnico Hansi Flick, se quejó al delegado de la UEFA al considerar que la hierba estaba demasiado alta: "No me preocupa el tema del césped. La UEFA ha mantenido una reunión esta mañana con los dos clubs y queda claro que todo estará bien. Hay confianza absoluta. No es que nos quejáramos, es que hay unas normas que deben aplicarse. Deben cumplirse los criterios de la UEFA y ya está. Eso es lo que nosotros pedíamos, nada más".
Sobre la eliminatoria, Yuste se mostró absolutamente optimista con el pase del equipo a semifinales: "Soy muy optimista. He viajado con el grupo, los he visto entrenarse aquí y he podido comprobar la convicción que tienen estos chicos. Hay que ser prudente en un partido de esta categoría, pero creemos todos que se puede hacer".
El presidente blaugrana también elogió al equipo por sus ganas y juventud: "Llevamos ya unos dos años jugando con futbolistas salidos de la casa y muy comprometidos con el proyecto. Está claro que ellos están muy implicados en el Barça y para nosotros es un orgullo que nos representen".
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