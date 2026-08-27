Yuri, baja definitiva contra el Barça: "Una decisión contradictoria e injusta"

El Athletic Club se queda finalmente sin Yuri Berchiche para el partido ante el FC Barcelona. Así lo ha confirmado el propio conjunto vasco este jueves después de conocer la resolución del Comité de Apelación, que ha desestimado el segundo recurso presentado por el club para anular la tarjeta roja vista por el lateral y dejar sin efecto su correspondiente partido de sanción.

La situación había mantenido en vilo al Athletic hasta última hora. De hecho, Yuri había sido incluido inicialmente en la convocatoria para el encuentro ante el Barça, a la espera de conocer la decisión definitiva del Comité de Apelación. Sin embargo, una vez llegó la resolución, el club confirmó que el jugador no viajaría a Barcelona.

El Athletic lo anunció primero a través de las redes sociales con un mensaje claro: "Ante la desestimación del recurso planteado por el Athletic Club al Comité de Apelación, Yuri Berchiche no viaja finalmente a Barcelona". Posteriormente, el conjunto rojiblanco publicó un comunicado en el que mostró abiertamente su desacuerdo con la resolución y cargó contra los motivos de la desestimación.

El Athletic denuncia una contradicción

El gran argumento del Athletic para recurrir la sanción se sustentaba en el propio análisis realizado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) sobre la acción que terminó con la expulsión de Yuri ante el Sevilla.

El CTA hizo público el pasado 25 de agosto su análisis de la jugada y concluyó que la decisión arbitral había sido errónea. Según el organismo técnico, el control del jugador sevillista Miguel Sierra había alejado el balón y el atacante ya no tenía posibilidad de alcanzarlo cuando se produjo la acción del lateral rojiblanco.

La conclusión del CTA fue contundente: consideró que la acción debía haber terminado con tiro libre directo, pero sin tarjeta, y calificó la expulsión como un "error claro y manifiesto del árbitro de campo", señalando además que el VAR debió intervenir.

Precisamente por ello, el Athletic no entiende que el Comité de Apelación haya decidido mantener la sanción. El club considera que existe una contradicción entre el criterio técnico oficial del CTA, que reconoció expresamente el error arbitral, y la decisión disciplinaria de mantener la tarjeta roja y el partido de suspensión.

Un 'doble error'

El comunicado rojiblanco insiste en que el perjuicio es doble. Primero, porque el Athletic tuvo que disputar gran parte del partido ante el Sevilla con un jugador menos tras una expulsión que posteriormente el CTA calificó de errónea. Y ahora, porque ese mismo error se extiende a una segunda jornada. Yuri deberá cumplir finalmente el partido de sanción y no estará disponible para el encuentro ante el FC Barcelona.

La resolución pone así punto final a la incertidumbre. El Athletic había esperado hasta última hora y había incluido incluso al lateral en la convocatoria, pero la decisión del Comité de Apelación ha obligado al club a modificar sus planes. Yuri Berchiche no viajará finalmente a Barcelona y será una baja importante para el Athletic en su visita al conjunto blaugrana.