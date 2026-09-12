Yassir Zabiri, el delantero de moda que sueña con el Barça

Ha irrumpido con virulencia en la Liga Yassir Zabiri. El Real Racing de Santander se ha reforzado mucho este verano para intentar lograr la salvación después de muchísimos años sin tocar la Primera División. Un histórico del fútbol español con una gran masa social y que busca tener una identidad en el campo y jugar con personalidad para aspirar a grandes cosas en este año del regreso.

Yassir Zabiri dio un recital con tres goles ante el Elche / EFE / Pedro Puente Hoyos

Sergio Canales, Ivan Martín o Pablo García son algunas de las incorporaciones que ha realizado la entidad cántabra. Y otro futbolista llamado a hacer grandes cosas es Zabiri. El marroquí, que estuvo en el pasado Mundial, llegó como cedido del Stade de Rennes y se ha convertido en el gran referente ofensivo del equipo. Cinco goles en cinco jornadas para colocarse como segundo máximo goleador del campeonato doméstico, solo por detrás de Raphinha y empatado a goles con Camello y Roberto Fernández.

Un gol cada 57'

El delantero magrebí anota un gol cada 57 minutos en este inicio liguero y en El Sardinero se frotan las manos con él. Como decíamos, aterrizó a préstamo en Santander para estar a las órdenes de José Alberto López y fue suplente en las dos primeras jornadas. Estrenó titularidad ante el Elche con un hattrick en 69 minutos de juego y desde entonces ya es fijo en la punta de lanza por delante de Villalibre.

José Alberto: "Antes del partido le dije a Zabiri que iba a robarle una a Dituro" / Perform

En un vídeo de hace un tiempo, Zabiri habló de sus deseos y no escondió dónde querría jugar: "Mi objetivo es jugar en el Barça. Desde que era pequeño me gustaba el Barça. Cuando era pequeño me gustaba mucho el Barça". En Marruecos hay devoción por el Barça y Zabiri creció siguiendo los pasos del club barcelonista. A sus 21 años, tiene un futuro importante por delante. Veremos si en algún momento su camino se cruza con el de su querido Barça. A priori, el próximo verano volverá al Rennes, con el que tiene contrato hasta 2029.

Hace un tiempo Zabiri también dijo lo siguiente en unas declaraciones: "Toda mi familia apoya al FC Barcelona. Messi es una leyenda. Yo miraba sobre todo a Suárez, y también a Griezmann, cuyo perfil de zurdo se parece mucho al mío".