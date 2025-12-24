Yako y la decisión en la portería del Barça

La temporada 2025/26 está en plena ebullición. Y la secretaría técnica trabaja, con sus grandes limitaciones económicas, para intentar reforzar la plantilla en este mes de enero. La lesión de Christensen ha trastocado los planes y las urgencias han aparecido por las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Y al mismo tiempo que Deco, Joao Amaral y compañía trabajan para fortalecer los ingredientes de Flick para aspirar a todo en la segunda mitad de curso, con el rabillo del ojo también se mira ya la próxima campaña.

Y una línea en la que se esperan cambios importantes es en la portería. Joan Garcia, lógicamente, tiene garantizada la continuidad. Es la apuesta de presente y futuro bajo palos. Pero tanto Marc-André Ter Stegen como Szczesny tienen números de salir. Y ahí se abre la terna sobre quién podría acompañar en la nómina de guardametas al de Sallent.

INTERÉS DE ALEMANIA E ITALIA

Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Aron Yaakobishvili. El húngaro, cedido en el Andorra, está cuajando una temporada espléndida. Se ha hecho amo y señor de la portería del club presidido por Gerard Piqué a sus apenas 19 años. Recientemente, el periodista especializado en mercado de fichajes Fabrizio Romano informaba que clubes alemanes e italianos estaban monitorizando la situación del arquero, que juega, por cierto, con su hermano Antal en el Principado.

Los hermanos Yaakobishvili junto al Embajador de Hungría / FCA

Sus números en la Liga Hypermotion son dignos de destacar. Es el tercer portero de toda la categoría que más goles evita por partido (3,03) y el segundo con mejor porcentaje de paradas (76,77%). Y luego otra estadística 'made in Barça' 100%. Es el portero que tiene mayor acierto en el pase de toda la categoría (91,5%). Le está viniendo genial a Aron este préstamo en Andorra, con un estilo de juego que le beneficia y un equipo joven. Venía de ganar el triplete con el Juvenil A y la Segunda RFEF se le quedaba pequeña, así que el Barça decidió que cederlo era la mejor opción.

BOJAN, MONITORIZANDO

Raramente sus actuaciones en 'Sofascore' bajan del 8/10. Y el Barça es consciente de que tiene un diamante puliéndose a unos pocos cientos de kilómetros de distancia. Es por eso que en las entrañas de la entidad azulgrana se monitoriza la evolución de Aron (por medio de la figura de Bojan Krkic, que ya lo ha ido a ver en alguna ocasión) y se le tiene muy en cuenta para el próximo curso. De hecho, podría pugnar con Diego Kochen para esa figura de segundo portero.

Yaakobishvili, titular en el Andorra / FC ANDORRA

Además, no deja de ser un activo de mercado. Tiene contrato hasta 2028, el Barça tiene el control total sobre su situación y están llegando ya ofertas importantes. Será una de las decisiones de mercado antes de junio.