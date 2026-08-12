Otra venta para el Barça: Yaakobishvili

Áron Yaakobishvili saldrá del Barça este verano para incorporarse al Almería. Según apunta MD, los dos clubes están cerrando un traspaso de entre 2 y 3 millones y el Barça se guardaría entre un 50-60% de los derechos del jugador.

El meta se sumará a un Almería que también ha incorporado a otro futbolista formado en La Masia, el mediocampista Quim Junyent , que terminó contrato con el club azulgrana este mes de junio. Además, se encontrará a Garcia Pimienta en el banquillo, uno de los técnicos más recordados en el Barça Atlètic y gran conocedor de la cantera azulgrana. Yaako ha sido protagonista durante esta pretemporada con el primer equipo del Barça tras jugar cedido en el Andorra la temporada pasada, donde fue de más a menos.

Yaakobishvili volvió a demostrar en esta pretemporada que los penaltis son una de sus grandes especialidades. El guardameta húngaro, que sustituyó a Wojciech Szczesny en la segunda mitad (62') ante el Birmingham, con el marcador favorable para los blaugranas, estuvo muy cerca de ser el héroe del estreno de pretemporada culé en la tanda de penaltis. También en sus años de formación en La Masia demostró su habilidad con actuaciones tan recordadas como el día que, en la Copa del Rey Juvenil, paró el último penalti y marcó a lo 'Panenka' para sellar el pase a cuartos.

El rompecabezas de la portería del primer equipo

Con la marcha de Yaako se va aclarando el puzle de la portería del primer equipo del Barça. Ahora mismo hay dos grandes candidatos para ser el tercer portero por detrás de Joan Garcia y Tek: el mejor situado ahora mismo es Iker Rodríguez, con 18 años y un prometedor futuro por delante. Pero también Eder Aller puede terminar haciendo este papel. Hay que tener en cuenta que es un rol que muchas veces penaliza la progresión de los porteros, ya que pierden minutos de competición con el filial para acompañar al primer equipo.

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Este miércoles, Iker Rodríguez se ha incorporado a la dinámica del Barça Atlètic tras unas intensas semanas en el primer equipo. Una de las grandes dudas es ver qué porteros seleccionará Flick para el amistoso de este domingo ante el Basilea. A pesar de haber entrenado con el filial, Iker Rodríguez es el gran favorito para estar en la convocatoria.