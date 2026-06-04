Yaakobishvili tendrá que esperar: otra cesión antes de volver al Barça

Bendito dilema el que tiene el Barça en la portería. Con un guardameta de talla mundial como Joan García, el conjunto azulgrana se ha asegurado, si nada se tuerce, una posición estratégica para la próxima década. Sin embargo, la consolidación de un portero joven y de máximo nivel también reduce el margen de crecimiento para los talentos que vienen empujando desde abajo.

En este contexto, según ha podido saber SPORT, el futuro de Áron Yaakobishvili pasa, salvo giro inesperado, por una nueva cesión. El guardameta húngaro, una de las grandes apuestas de futuro de la cantera azulgrana, ha completado esta temporada su primera experiencia en el fútbol profesional defendiendo la portería del FC Andorra, una etapa que le ha permitido crecer en un entorno más exigente que el fútbol formativo.

Pese a que se valora positivamente su evolución, en el club azulgrana consideran que aún no es el momento de volver, ya que el futbolista todavía necesita acumular más minutos y asumir mayores responsabilidades antes de dar el salto definitivo. Con la competencia existente en la portería azulgrana y la firme apuesta por Joan García, una nueva salida aparece como el escenario más probable para seguir impulsando el desarrollo de un guardameta que, durante muchos años, se ha considerado el de mayor proyección de La Masia.

Confianza plena en él

Además, el tramo final de temporada reforzó la sensación de que el guardameta necesita encontrar un destino donde pueda tener una mayor continuidad. En las últimas jornadas, Jesús Owono se hizo con la titularidad en la portería del Andorra. Una situación que sirve para entender la hoja de ruta que manejan tanto el Barça como el entorno del futbolista, ya que el objetivo principal de este tipo de cesiones es que los jóvenes talentos acumulen minutos. Y aunque la etapa en Andorra ha sido positiva para su crecimiento, la realidad es que el portero húngaro no logró consolidarse como titular indiscutible durante toda la temporada.

Por ello, la opción de encadenar una nueva cesión gana fuerza. La prioridad pasa por encontrar un proyecto en el que pueda jugar con regularidad y seguir desarrollándose bajo presión. En el Barça siguen teniendo una enorme confianza en sus condiciones y consideran que continúa siendo uno de los porteros con más proyección de la cantera. Precisamente por eso creen que lo mejor para su evolución es seguir sumando experiencia lejos de Barcelona antes de regresar al club con más recorrido y preparado para asumir retos mayores.