Yaakobishvili ya es el número '1' del Andorra: el Barça, atento

Aron Yaakobishvili (19 años) es desde hace años uno de los porteros más valorados de La Masia. El húngaro forma junto a Diego Kochen (19) e Iker Rodríguez (16) el grupo de guardametas con más opciones de encontrar su sitio en el primer equipo en el futuro.

En el caso de Yako, como se le conoce en La Masia, estuvo con un pie fuera del Barça, pero terminó renovando tras ponerse en manos del agente Pini Zahavi. Una renovación que no le impidió marcharse cedido al Andorra este verano. Una decisión que tenía todo el sentido porque le permitía rodarse en la categoría de plata después de ser muy importante este último curso en el Juvenil A de Juliano Belletti con el triplete: Youth League, Liga y Copa del Rey.

El cambio también tenía su riesgo, ya que nadie le aseguraba ser el portero titular, pero Yako confiaba en sus posibilidades y el tiempo le ha dado razón. El meta húngaro ya se ha convertido en la primera opción para el técnico Ibai Gómez. "Cuando me llamó el técnico lo tuve muy claro, por el proyecto y lo que me transmitió”, reconoció el meta.

Gómez, de solo 35 años, está siendo una figura importante para el proyecto del Andorra, ya que sus llamadas y su trato cercano con los futbolistas, ha sido clave para convencer a jugadores que tenían otras propuestas.

Yako fue uno de ellos y en el vestuario del Andorra no tardaron en descubrir la mentalidad de un futbolista totalmente focalizado en llegar a la élite. El húngaro ha sido titular en los tres primeros partidos pero, más allá de sus actuaciones, ha sido su determinación y profesionalismo lo que más ha llamado la atención a los técnicos.

"Tiene una gran seguridad en sí mismo"

En el césped está demostrando que tiene muy buen pie, un clásico de los porteros de La Masia, pero también que sabe gestionar los errores. "Es un tío muy seguro de sí mismo. Tiene una disciplina casi militar en los entrenamientos y cree mucho en él. Es todo mentalidad para entrenar y trabajar", aseguran gente cercana al vestuario del Andorra.

En su primer encuentro le marcaron un gol en el minuto 8' (una acción donde podía haber hecho algo más), pero en lugar de venirse abajo salvó un mano a mano al delantero en el 20'.

Una reacción que aseguran en Andorra define su carácter. A pesar de su juventud, tiene la resistencia en la adversidad de los jugadores más veteranos. En el Barça están muy atentos a su evolución.