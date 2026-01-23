Xavier Vilajoana presenta a los primeros miembros de su futura junta

El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Xavier Vilajoana ha anunciado a Jordi Codina Font y Jordi Collderram Torrens como los primeros integrantes de su futura junta directiva, sentando las bases de un equipo concebido no para la política, sino para la gestión y la ejecución. Con este primer anuncio, Vilajoana empieza a presentar la que será una estructura de liderazgo, enviando una clara señal de preparación para asumir responsabilidades y un rumbo definido para cumplir sus compromisos.

En su presentación como precandidato a la presidencia, Vilajoana ya destacó la necesidad de un equipo profesional y experimentado, orientado a resultados en un contexto marcado por la crisis de deuda y la pérdida de transparencia. Subrayó que los miembros de su futura junta aportan un amplio conocimiento en la gestión de grandes proyectos, construcción e infraestructuras, aspecto clave para finalizar el Espai Barça con la planificación y rigor necesarios.

“El proyecto Espai Barça ya le ha costado demasiado a este club. El Barça necesita dirigentes capaces de anticipar costes, plazos y riesgos, y de gestionarlos con disciplina y transparencia, no con improvisaciones”, afirmó Vilajoana. “El proyecto está costando al club mucho más de lo presupuestado inicialmente, desplazará a socios de sus asientos y ha comprometido activos de futuro. Es el momento de una directiva que anteponga el futuro del Barça a las agendas personales y a los parches a corto plazo”.

En este contexto, Vilajoana está configurando una futura junta que sea capaz de gestionar el club y dar respuesta a sus socios, garantizando que las decisiones en materia de infraestructuras y gobernanza se tomen desde la experiencia y no desde la improvisación.

Los primeros miembros de su nueva junta

Jordi Codina Font (Socio N.º 62.736) es ingeniero industrial y empresario. Actualmente ejerce como consejero delegado y presidente de Nadico Industrial Management y presidente del Esport Club Granollers. Se formó en la UPC y en ESADE, y ha impulsado Nadico desde una oficina local de ingeniería hasta convertirla en un grupo multinacional con presencia en España y Marruecos. Su liderazgo ha sido reconocido con premios en sostenibilidad, y su compromiso social se refleja en su patronazgo de la Fundación ONAT, dedicada a la inclusión a través del deporte. Exjugador de categorías inferiores del EC Granollers, Codina aporta experiencia en gestión institucional y una estrecha vinculación con el fútbol.

Jordi Collderram Torrens (Socio N.º 93.412) es un profesional del sector inmobiliario y empresarial con sede en Barcelona. Se formó en la UAB y ESADE. Codirige la empresa familiar COLLDERRAM y ocupa diversos cargos en consejos de administración en los ámbitos inmobiliario y de consultoría, entre ellos FISA Rentals y Cartelina Cinco. Es miembro de la Junta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI) y ha complementado su actividad profesional como profesor de derecho inmobiliario en el Centre d’Estudis Immobiliaris de Catalunya. Asimismo, colabora con fundaciones del sector inmobiliario que proporcionan accesibilidad a la vivienda. Con más de dos décadas de trayectoria docente y profesional, Collderram aporta un sólido conocimiento en gestión institucional, ética y cumplimiento normativo, cualidades clave para un club que debe recuperar la confianza de sus socios.

En las próximas semanas se anunciarán nuevos nombramientos, todos ellos orientados a consolidar un equipo cualificado y con un amplio bagaje. “No esperamos a las elecciones para pensar en el buen gobierno. El Barça no puede permitirse la falta de planificación. Estamos preparando una estructura directiva con experiencia, conocimientos y capacidad de liderazgo”.

Socio número 24.028, Xavier Vilajoana Eduardo ha estado al servicio del FC Barcelona durante más de 21 años. Se formó en el Club, donde su padre fue miembro de la Junta Directiva durante 18 años. Se incorporó al Juvenil en 1991 y fue jugador hasta 1994. En 1997 fichó por el equipo de fútbol sala del Barça, donde jugó hasta 2001 y llegó a ser capitán. Es el único deportista en la historia del Club que ha competido en dos secciones profesionales diferentes.