Xavier Vilajoana: "¿Kane? Un posible fichaje como muchos otros"

Xavier Vilajoana atendió a los medios en la previa del Barça-Levante en la zona de recogida de firmas del Palau Blaugrana. El precandidato se mostró optimista ante el tramo decisivo para superar el corte. "Es el primer paso. Estamos muy animados, la gente está respondiendo", aseguró, aunque admitió el desgaste de estos días: "Con muchísimas ganas. Esto acaba de empezar, o sea que a tope”.

El precandidato destacó la importancia de un día de partido para movilizar apoyos. "Hoy es un buen día para que el socio sepa que estamos aquí. Falta una semana todavía y es el momento de que se movilice. Hay partido, viene mucha gente al estadio y pueden aprovechar para pasarse a firmar", explicó.

Sobre el contacto directo con los socios, reconoció que recibe todo tipo de comentarios. "Me dicen de todo, hay de todo, pero la gente en general está animada. Tiene muchas más ganas de lo que parece de que haya un cambio", afirmó. Según Vilajoana, la mayoría de los que se acercan a su carpa transmiten esa voluntad, algo que espera "corroborar primero en las firmas y después el día de las elecciones".

Preguntado por la insinuación sobre un posible fichaje como Harry Kane, fue prudente. "Es una posibilidad, un posible fichaje como muchos otros. Antes de poder hacer nada hay que llegar a ser presidente", recordó. Eso sí, admitió que es necesario "informarse y hablar con los entornos para saber su situación y sus deseos". "Puse el interrogante con toda la intención. Se trata de planificar y tener cartas encima de la mesa para cuando sea el momento", concluyó.

En clave deportiva, valoró la derrota del Real Madrid ante Osasuna. "En Madrid siempre que pierden, bueno… con una sonrisa", comentó. Y añadió: "No hay tantas veces que caen de un lado, que cuando caen del otro, como mínimo no sorprende, pero en este caso gratamente".