Xavier Vilajoana arranca Veus del Barça

Xavier Vilajoana, ex directivo del FC Barcelona (2015-20) pone en marcha 'Veus del Barça' ('Voces del Barça'), una gira en la que buscará animar el debate en torno al presente y el futuro del club pulsando la opinión de los socios y aficionados azulgranas.

A sus 52 años Vilajoana, que fue precandidato en las últimas elecciones a la presidencia del Barça del 17 de marzo de 2021 en las que se impuso Joan Laporta, tiene una vida ligada a la institución pues primero militó en su fútbol base antes de desarrollar su carrera en el CE l'Hospitalet y el CE Gramenet. En 1997 dio el salto al fútbol sala, defendiendo la camiseta del primer equipo blaugrana entre 1997 y 2001.

A continuación Vilajoana desarrolló su carrera profesional como empresario. Actualmente es el CEO de Euroconstruc, presidente de Construmat y presidente de APCEspaña y APCE Catalunya, además de presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la CEOE.

Xavier Vilajoana ha anunciado su nuevo proyecto en clave azulgrana este viernes a través de un mensaje en sus redes sociales:

"Durante demasiado tiempo, los socios y socias se han sentido excluidos. Esto se acaba hoy. Hoy pongo en marcha 'Veus del Barça' ('Voces del Barça'), una gira por Catalunya y más allá, con un objetivo muy claro: escuchar directamente a los socios, socias y aficionados sobre el futuro de nuestro club.

A través de encuentros presenciales, talleres online y conversaciones abiertas, me reuniré con culés de todas partes para escucharlos y entender cómo ven el futuro del Barça. Y para aquellos que no puedan venir en persona, hemos creado un espacio digital en el que cada voz cuenta. Estés donde estés y pienses lo que pienses, tu voz importa", concluye el mensaje de presentación de Xavier Vilajoana.