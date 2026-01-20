Xavier Estrada Fernández, exárbitro, sobre el fuera de juego de Lamine: "Tardaron 10 minutos porque debían estar editando la imagen"

El FC Barcelona salió de vacío del Reale Arena tras caer por 2-1 ante la Real Sociedad en un encuentro marcado por la polémica arbitral. El conjunto dirigido por Hansi Flick fue claramente superior en producción ofensiva, con 25 remates, cinco disparos que se estrellaron en los palos y hasta tres goles invalidados, decisiones que acabaron condicionando el resultado final del partido.

Una de las acciones que más debate generó fue la anulación de uno de los tantos azulgranas por una supuesta falta previa. Dani Olmo le arrebató la pelota a Kubo, que cayó al suelo. Sobre esta jugada se pronunció el exárbitro Xavi Estrada Fernández, quien recordó cuál es el criterio que debería aplicarse en este tipo de situaciones: "El CTA siempre ha dicho que para que un VAR pueda intervenir para anular un gol, la falta previa, como mínimo, tiene que ser de amonestación, de temeridad, y no es el caso", cuenta el excolegiado.

Xavier Estrada Fernández dejó de ser árbitro principal de La Liga en la temporada 2020/2021, retirándose oficialmente tras 12 años en la élite y arbitrando la final de la Copa del Rey 2019/20. Estrada Fernández fue más allá y advirtió del peligro de normalizar este tipo de decisiones. "Si entramos a anular goles por ese tipo de contactos, nos vamos a cargar entre todos el fútbol". Un mensaje contundente que resume el malestar existente en torno a la actuación arbitral vivida en Donosti y al uso del VAR en acciones de contacto leve.

El fuera de juego a Lamine

Otra de las jugadas más controvertidas fue el gol anulado a Lamine Yamal por un fuera de juego aparentemente milimétrico. Lamine recuperó un balón, que Koundé protegió para que posteriormente Lamine lo enviara al fondo de la red.

Un gol que significaba el 0-1, pero que terminó siendo el tercer gol anulado al Barça en 27 minutos y 5 minutos después, el gol de Oyarzabal. Las imágenes no resultaron concluyentes para gran parte de la afición, algo que también puso en duda el exárbitro catalán. "Tardan 10 minutos porque deben estar editando esa imagen", afirma rotundamente.

El fuera de juego de Lamine Yamal contra la Real Sociedad (minuto 27) / SPORT.es

"Yo esta imagen no me la creo, no le doy ningún tipo de credibilidad", insinuando que la larga revisión se debió a la manipulación de las imágenes. No todas las decisiones, sin embargo, fueron criticadas por Estrada Fernández.

Duro contra Gil Manzano

El análisis del exárbitro fue todavía más duro al valorar el impacto de este tipo de actuaciones en el arbitraje español. "El arbitraje de Gil Manzano hace un daño terrible al colectivo arbitral, es indecente", asegura. "No están los mejores árbitros en la máxima categoría", una reflexión que apunta directamente a la gestión del estamento arbitral.

El excolegiado consideró acertada la expulsión de Carlos Soler tras una dura entrada sobre Pedri, al entender que "fue un tema de malicia y podía perjudicar la integridad física del jugador del Barça". En este caso, sí vio coherencia entre la acción y la sanción aplicada.