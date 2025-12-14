Xavier Estrada, exárbitro internacional, estalla con el gol anulado al Barça: "Es una atrocidad"

El primer gol de Ferran Torres ante Osasuna, finalmente anulado, generó mucha polémica. El Barça se adelantó en el marcador tras una acción a balón parado en la que el delantero valenciano remató de cabeza en posición correcta, pero el tanto no subió al marcador por un fuera de juego previo de Raphinha en el inicio de la jugada. Una decisión que fue revisada por el VAR y que dejó muchas dudas, especialmente por la imagen utilizada para trazar las líneas.

En el postpartido de TV3, el exárbitro internacional Xavier Estrada fue muy crítico con la resolución de la jugada y, sobre todo, con el uso de la tecnología. "Esto lo hace una máquina. Lo que hace el árbitro es elegir el ‘frame’, es decir, el último momento en el que el jugador del Barcelona toca el balón, y a partir de ahí es el videoarbitraje el que analiza la jugada y acaba trazando la línea", explicó Estrada, dejando claro que el colegiado se limita a seleccionar el instante y que el resto del proceso es automatizado.

La imagen de la discordia del fuera de juego de Raphinha / Movistar+

El problema, según el excolegiado, es la fiabilidad de la imagen mostrada. "La tecnología debería mostrarnos una imagen bien hecha, esto es una atrocidad", afirmó con contundencia. Estrada fue más allá y aseguró que la toma utilizada para anular el gol no le ofrece garantías suficientes: "Para mí esta imagen no es que no pueda estar bien tirada, es que no está bien tirada. A mí me crea muchas dudas".

Uno de los puntos clave de su análisis es la falta de claridad respecto al balón, fundamental para determinar el fuera de juego. "Tampoco sabemos si está marcando la pelota, porque teóricamente hay que tener en cuenta que la pelota es la que está más adelantada que el penúltimo defensor de Osasuna, y la imagen tampoco la vemos", señaló. En este sentido, Estrada subrayó que tanto el espectador como el analista deben fiarse únicamente de lo que aparece en pantalla.

El exárbitro cerró su intervención con una crítica directa al trazado de las líneas: "La imagen es una línea que está trazando el fuera de juego que no es paralela a la línea de meta. Por tanto, a mí esta imagen no me sirve para nada".