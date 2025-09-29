Xavi vuelve a sonar para el Manchester United

Xavi Hernández se tomó un año sabático después de su intenso paso por el FC Barcelona. El técnico fue relacionado con muchos equipos, pero decidió tomarse un respiro. Una temporada después siguen disparándose los rumores.

Según apunta el periodista Fabrizio Romano, Xavi estaría dispuesto a incorporarse de forma inmediata al Manchester United. El técnico de Terrassa tendría muy bien estudiada la Premier League y se consideraría preparado para levantar un proyecto que sigue sin arrancar con Rúben Amorim.

Xavi mantiene un alto prestigio y la campaña pasada también sonó por el club de Old Trafford entre otros. El ex entrenador barcelonista prefirió descansar y no precipitarse cogiendo una propuesta a mitad de temporada.

El egarense sigue en la misma posición del año pasado. Recibiendo ofertas, pero de momento no las ha tenido en cuenta. El Manchester United es uno de los grandes de Europa, aunque se encuentra en horas muy bajas, fuera de las competiciones europeas y en el puesto 14 de la tabla clasificatoria con seis jornadas disputadas.

Amorim no levanta cabeza

En la última jornada volvió a caer por 3-1 ante el Brentford y Rúben Amorim se encuentra de nuevo en el alambre. El técnico fue fichado la campaña pasada en sustitución de Erik ten Hag, si bien tampoco logró salvar la temporada. Los 'Red Devils' quemaron su último cartucho en la final de la Europa League frente al Tottenham, pero perdieron y se le cerraron las puertas de la Champions League.

Ruben Amorim, entrenador del Manchester United / EFE

De momento, las informaciones aparecidas desde Inglaterra apuntan a que Amorim no sería cesado de forma inminente. Los propietarios le darían la oportunidad de levantar el vuelo para dar estabilidad al proyecto. Pero su paciencia no será infinita y, si los resultados siguen sin acompañar, deberían mover ficha.

Esta información sobre Xavi se añade a la del interés del Al Ittihad saudí para que se incorpore en sustitución del cesado Laurent Blanc. Los otros candidatos serían Luciano Spalletti y Sergio Conceiçao.

En cualquier caso, Xavi Hernández no se ha pronunciado y continúa meditando las distintas propuestas hasta que llegue alguna que realmente le llene para regresar a los banquillos.