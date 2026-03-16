Xavi Vilajoana: "Lo de Víctor Font me parece un hostión"

Xavier Vilajoana fue uno de los dos precandidatos que no logró superar el corte de las firmas (presentó 1.543) y optar, como era su deseo, a la presidencia del FC Barcelona. Vilajoana estuvo en el programa 'La Posesión' de SPORT para valorar, entre otras cosas, los resultados electorales. Y fue muy contundente al definir el pobre porcentaje de votos (del 29,78%) conseguido por el candidato Víctor Font.

La Posesión 3x26 | Xavi Vilajoana: "Me parece un hostión lo de Font" / SPORT.es

Sobre cómo se encontraba tras no haber conseguido el objetivo de ser candidato, Vilajoana comentó: "Bien, mirándolo desde casa o desde el campo cuando hay partido. Contento, soy de los que disfruta del camino. Y en esta vida, si eres coherente y actúas en función de lo que piensas, todo te hace crecer. Estoy orgulloso".

"No me arrepiento"

El conductor de 'La Posesión', David Bernabeu, le preguntó si se arrepentía de haber emprendido esta aventura (por segunda vez) tras no llegar al mínimo de firmas. Su respuesta fue clara: "No, no me arrepiento nunca de los proyectos que empiezo. No tendría sentido. Me presenté porque muchos socios y socias así me lo habían hecho ver. Y pensé que era el momento".

Sobre porqué no se llegó a un acuerdo entre los opositores a Laporta por una candidatura única, Vilajoana explicó que "ha habido llamadas entre unos y otros. Unas veces directamente, otras con terceras personas, pero nada más. Pero yo no estuve en ninguna llamada a tres o a dos. Quizás a alguno le interesaba que yo no estuviese", dejó ir.

Los extremos entre Laporta y Font

A su juicio, se han enfrentado dos maneras muy distintas de actuar. "Yo desde el principio dije que no estaba a favor de un pacto antinadie. Si tuviera que coger un perfil de presidente, sería un término medio entre el Laporta que ha ganado y el Font que ha perdido. No creo en los extremos y ellos lo son".

Se lamentó Vilajoana de que "se han propuesto pocas cosas y se ha generado poca ilusión. Ha faltado movilizar la parte del electorado que, si nos fijamos, no ha ido a votar".

Y preguntado concretamente por el resultado de Víctor Font y si le parecía un fracaso, fue muy contundente Vilajoana en su respuesta: "Me parece un ostión. Es consecuencia de lo comentado antes. El Barça no es solo el primer equipo de fútbol, es mucho más. Conformarse solo con que el primer equipo gane me parece poco ambicioso".

Para terminar, explicó que Laporta y su junta deben ser más transparentes. "No estoy nada de acuerdo en una frase que dijo Laporta o no sé si su vicepresidenta de que la transparencia tiene límites. No puede haber decisiones que no se sepan, y si no se entienden, hay que explicar el por qué", remató Vilajoana.