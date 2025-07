Xavi Vilajoana: "Veo difícil que el Gamper se juegue con público"

Xavi Vilajoana fue directivo del Barça desde 2015, durante la etapa de Josep Maria Bartomeu, y también lideró una precandidatura para las elecciones de 2021. Hoy es presidente de APCE (Asociación de Promotores de Catalunya). No descarta presentarse en las elecciones que deberán celebrarse en 2026, aunque no lo tiene decidido. Vilajoana se pasó por 'La Posesión' para hablar del Barça, de Lamine Yamal, del proyecto de Flick y también de Joan Laporta, pero fue contundente a la hora de reflexionar sobre el regreso al Spotify Camp Nou.

Según explican técnicos acostumbrados a lidiar con este tipo de permisos, para emitir la licencia de primera ocupación se necesita el certificado final de obra y, para firmarlo en la parte que se entrega de la obra (en este caso el espacio que deban ocupar socios y aficionados en la primera y segunda gradería), no se pueden hacer trabajos en alturas, andamios o grúas, y que, por tanto, el ayuntamiento, la propiedad y promotor nunca firman un certificado final de obra si hay trabajo en altura.

"Ni con 5.000 ni con 3.000"

El empresario, conocedor a la perfección de cómo funcionan a nivel de permisos las obras, tiene claro que "es muy difícil que se juegue con público, ni con 5.000 ni con 3.000" porque "cuando pides una licencia de actividad, esa licencia no es ejecutiva hasta que no está la licencia de primera ocupación parcial, que es cuando entregas completamente una parte de la obra, no durante un tiempo para volver a trabajar en ella".

Parte de la directiva del Barça, visitando las obras del Spotify Camp Nou / FCB

Es decir, "la obra que utilizarás durante el tiempo que sea tiene que estar completamente acabada, en explotación. No se puede luego volver a trabajar en esa obra, se da por acabada completamente". Y, en ese sentido, "si yo voy a utilizar la segunda gradería y encima hay una tercera, es imposible que se pueda trabajar en ella sin usar la segunda, con andamios, etcétera".

Xavi Vilajoana considera que, en el caso del Spotify Camp Nou, "hay unos conceptos de provisionalidad muy elevados y eso implica en que todo el mundo tiene que estar muy seguro y, sobre todo, en pro de la seguridad de cualquier socio, aficionado, fan... ¡De los mismos trabajadores!".

Xavi Vilajoana, en SPORT / SPORT.es

Por último, sobre el mismo tema, comentó que "en este país, cuando se acaba una obra, se pide la licencia y la media de tiempo, lo que se tarda en conceder este tipo de licencia, está en los tres meses. Ese es un dato objetivo. Que de repente se diga que en diez días se va a conseguir, me resulta, no complicado, lo siguiente".