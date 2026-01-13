Xavi Vilajoana promete blindar La Masia

Xavier Vilajoana, precandidato a la presidencia del FC Barcelona y exresponsable directo de La Masia y del fútbol formativo del club, se ha comprometido a restablecer y blindar una inversión mínima anual de 40 millones de euros en la cantera blaugrana, a la que considera un pilar estratégico tanto deportivo como económico.

En un contexto marcado por las limitaciones del ‘fair play’ financiero, el límite salarial y la regla del 1:1, Vilajoana sostiene que el Barça depende hoy más que nunca de su cantera para sostener su modelo. “Los jugadores formados en La Masia están sacando las castañas del fuego al primer equipo. El club ha recurrido a la cantera por necesidad y no por convicción, pero ha quedado demostrado que el modelo funciona”, afirma.

Xavi Vilajoana, en La Posesión / SPORT

El precandidato denuncia que la actual directiva encabezada por Joan Laporta ha reducido de forma significativa los recursos destinados a La Masia. Según un informe económico elaborado por el profesor Jordi Mercader y presentado en noviembre de 2025, la inversión anual en la cantera habría pasado de unos 40 millones de euros a alrededor de 25 millones en los últimos ejercicios.

Pese a ese recorte, el rendimiento económico y deportivo de la cantera ha sido determinante. El informe señala que, gracias al impulso recibido hasta 2021, La Masia ha generado más de 650 millones de euros en valor de mercado, más de 1.000 millones en valor acumulado de jugadores desde 2006 y que actualmente más del 64 % del valor del primer equipo corresponde a futbolistas formados en la casa.

Lamine Yamal, el canterano mas valioso de La Masia / ·EFE

Vilajoana subraya que el FC Barcelona es el club europeo que más valor genera desde la cantera y el que menos depende del mercado de fichajes, una ventaja estructural que, a su juicio, está siendo infrautilizada. “Me parece increíble que, mientras nos beneficiamos de este activo, en lugar de reforzarlo lo estemos debilitando. Esa desinversión es una irresponsabilidad con consecuencias deportivas y económicas muy serias a medio plazo”, advirtió.

El aspirante a la presidencia insiste en que la apuesta por la cantera no puede ser coyuntural ni ideológica. “No es solo una decisión económica, es una decisión deportiva y estructural. La Masia no funciona por inercia: requiere planificación, recursos y estabilidad. Es nuestra gran ventaja competitiva, en el campo y en el balance”, afirmó.

Un plan estructural

En caso de acceder a la presidencia, Vilajoana propone un plan integral para garantizar la viabilidad y el crecimiento sostenido de La Masia como eje central del modelo Barça. Entre las medidas previstas figuran el restablecimiento de una inversión mínima anual de 40 millones de euros, su blindaje en los estatutos del club para evitar futuros recortes, la estabilidad institucional del proyecto formativo y una mayor coordinación entre el fútbol base, el Barça Atlètic y el primer equipo.

Xavi Vilajoana, durante una entrevista con SPORT / Valentí Enrich

El plan también contempla reforzar la capacidad de captación, formación y proyección de talento, con el objetivo de asegurar una cantera preparada para liderar el futuro deportivo del club.