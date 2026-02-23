FC BARCELONA
Vilajoana: "Estoy convencido de que pasaremos las firmas"
El precandidato a las elecciones del FC Barcelona insistió en 'La Posesión' sobre la demanda de un socio a Laporta que "si los hechos se acaban constatando, estamos delante de un caso de una gravedad enorme en la historia de nuestro club".
Xavi Vilajoana, socio 23.707 del FC Barcelona y precandidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, estuvo en 'La Posesión' de SPORT, donde mantuvo una larga charla con el conductor del programa, David Bernabeu, y el periodista de la Cadena SER Santi Ovalle. Aquí están sus respuestas sobre los diferentes temas que le preguntaron:
¿Por qué quiere ser presidente?
"Muchos socios y socias me han empujado a hacerlo. Por cómo está el club creo que es mi deber y es una responsabilidad. Siendo presidente del Barça puedo solucionar, aportar muchas cosas. Experiencia, conocimiento, liderazgo".
"Estoy convencido de que vamos a pasar las firmas".
Sobre Laporta
"El Laporta de 2003 era parte de un equipo, se le veía con ganas de servir al club y esa áurea ha desaparecido hace bastante tiempo. Lo digo con pesar".
"Hay muchas maneras de servirse (del Barça). Lo he conocido, y ahora mismo su primer objetivo no es servir al club. Uno no puede estar constantemente tomando decisiones que lo primero que haces es servirte a ti mismo. Los engaños son engaños, sean grandes o pequeños".
"Tú puedes hacer un espectáculo, cocinar, fregar. También puedes explicar tu proyecto, cómo lo vas a hacer, de quién te vas a rodear. Es lo que quiere saber el socio, lo que le interesa".
Flick con Laporta en la presentación del libro: "No le doy importancia. Sí creo que no es de recibo que cualquier trabajador del club sea considerado de un presidente o de otro. Es fácil apropiarse de ello, pero no debería ser. Ni que alguien quiera aprovecharse de ello".
Sobre Echevarría: "No le conozco, pero su figura como tal es sorprendente. Está 24 horas en el club y no tiene cargo ejecutivo. Lo veo como una disfunción".
Unidad de la oposición
"Siempre pueden pasar cosas. Siempre hay que pensar en actuar en base de lo que sea mejor para el Barça, sea lo que sea. Yo estuve con Laporta y dimití. Me fui en 2006. Alguien vino y me dijo: 'Te voy a dejar en esa silla, van a entrar amigos míos y van a hacer lo que tú hacías'. Y me fui".
"Con Bartomeu estuve hasta el último día porque pude seguir haciendo hasta el último día mis funciones en fútbol base y femenino. Nadie me quiso apartar. Y los resultados eran positivos".
"Para que haya unidad esta voluntad de servir al club debe ser unánime. No soy quién para decidir quién debería liderar. Todos tenemos nuestro proyecto, no quiere decir que se puedan contrastar. Todos queremos lo mejor para el Barça. Si Víctor Font piensa que lo mejor para el Barça sea uno u otro, yo no tengo que tener dudas. Cualquier equipo que se complemente lo veo compatible. Pero no lo de ser número 1, 2 o 3".
"Ve el cambio. Mucha gente lo quiere, más de lo que parece".
Denuncia de un socio contra Laporta y miembros de su junta
"Si los hechos se acaban constatando, estamos delante de un caso de una gravedad enorme en la historia de nuestro club. Va acorde con el tema de la transparencia. Si alguien cree que es delito, a mí todos los socios me merecen el máximo respeto".
Comunicado del club: "Es un tema formal. La demanda es a personas físicas. ¿En base a qué hay un comunicado del club? Es una institución, no entiendo porqué".
"No es un tema de injerencia, es usar recursos que no te corresponden. El club no es de nadie, es de sus socios. El presidente tiene que gestionar el Barça, no apropiarse. No debería tener ningún poder".
Sobre el Barça actual de Flick y enfado de Lamine
"El sistema de Hansi depende de una perfecta ejecución. Es un reto que tiene el entrenador. Lo que se debe buscar es cómo nos puede penalizar lo menos posible, sobre todo ante equipos grandes".
"Viene de una acción cercana que Lamine se queda como esperando. Son gajes del juego, seguro que esperaba tener más rendimiento, y con una ducha fría se acaba olvidando rápido. No le daría más importancia".
Sobre Harry Kane y sus declaraciones
"No puedo afirmarlo (que si gana, jugará en el Barça). Pero tienes que sondear a tus contactos, tener conversaciones. Es uno de los jugadores que nos hemos estado informando. Fue un ejemplo de que primero hay que mirar en casa, en La Masia, y si no hay los perfiles adecuados, mirar fuera. Y un Harry Kane sería uno de los perfiles, hay otros".
Sobre Messi
"Ya le he tenido durante muchos años bastante cerca. A mí no se me ocurriría nunca decidir de qué tiene que volver. Este tipo de propuestas tienen que ser conjuntas. Y si hay interés mutuo, que seguro que lo hay, se toma la decisión que se tenga que tomar".
Sobre director deportivo y Deco
"Tengo dos perfiles que les encantaría. Están trabajando, tengo con ellos buena relación. Deco ya ha dicho que no seguiría con otro presidente, debes tener un Plan B".
- Puja por Balde
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso