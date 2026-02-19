Xavi Vilajoana mete a Harry Kane en campaña

Xavi Vilajoana, precandidato en las elecciones del FC Barcelona, presentará este viernes el proyecto deportivo de su candidatura en su sede electoral, situada en el número 682 de la Avenida Diagonal de Barcelona, muy cerca del Spotify Camp Nou.

Vilajoana, este jueves, ha querido calentar la presentación, metiendo a Harry Kane en campaña, insinuando que el delantero inglés podría llegar al Barça si él es elegido presidente. El empresario ha lanzado primero un mensaje por redes con un fotomontaje de Kane con la camiseta del Barça. Más tarde, ha declarado que están trabajando en ello. "La Masia siempre ha sido mi prioridad. Siempre digo que lo primero que debemos hacer es dotar a nuestra cantera de los recursos necesarios y darle la primera oportunidad, hacer la prueba del algodón. Solo cuando no tengamos el talento en casa, el Barça debe ser capaz de salir al mercado y atraer el mejor talento. Como Harry Kane: un jugador asociativo, con talento y goleador. Estamos trabajando en ello", decía el precandidato, que este viernes deberá explicar el plan que tiene para fichar al delantero del Bayern de Múnich.

Presenta Libro

Xavier Vilajoana también ha anunciado este jueves que presentará libro durante esta campaña electoral, algo que también hará el presidente saliente, Joan Laporta. El libro que ha escrito Vilajoana lleva por título 'L'onze ideal del Barça que estimem'. La presentación tendrá lugar el 5 de marzo a partir de las seis de la tarde en la Llibrería ONA, situada en la calle Pau Claris de Barcelona, número 94. Lo hará en una conversación con David Escamilla. "No es sólo una alineación. Es una mirada. Es una declaración sobre el Barça de los socios, de la gente, del compromiso y de la memoria. Sobre el club que hemos amado… y lo que queremos seguir construyendo", ha dicho también el precandidato en redes sociales.