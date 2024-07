Xavi Vilajoana: "La Masia no tiene que ser el segundo plato"

Xavi Vilajoana (Barcelona, 1973), exdirectivo del fútbol base y el femenino del FC Barcelona y actual vicepresidente económico y deportivo del AE Prat, atendió a SPORT para repasar el funcionamiento de La Masia, pasado y actual, además de desvelar varios procesos que han llevado a nombres como Lamine, Fermín o Cubarsí al primer equipo azulgrana.

¿Qué herencia dejaste en el fútbol base del Barça?

Mucha, no solo mía, sino todos los que estuvimos trabajando en La Masia. La más tangible, evidentemente, son los jugadores que hoy en día están jugando en el primer equipo. Pero no es solo la captación. En un club como el Barça es lo más sencillo, por el poder de atracción. Lo importante es cómo se desarrolla su formación y en este caso, por ejemplo, tenemos a Cubarsí o Lamine, que se produce durante mi etapa.

¿Crees que se está respetando esta metodología?

El modelo, la idea de juego, con carácter general, sí, por los entrenadores que quedan. Lo que sí que no hay es una visión transversal de etapas de evolución de cada uno de los equipos o jugadores. Nuestro punto fuerte era trabajar cada etapa de cada jugador. Mucho seguimiento. Y eso me consta que ahora mismo no se realiza.

¿Ese ‘planning’ se ha recortado?

Tal como lo teníamos no está. Éramos una área metodológica formada por siete personas que se encargaban de planificar toda la temporada en función de los perfiles de potencialidad, que son aquellos jugadores que estaban por encima de la media para hacerles un plan de seguimiento. Ya no se hace.

¿Orgullosos de haberlos ayudado a llegar al primer equipo?

Sí, es la máxima satisfacción. Con Fermín tengo un gran recuerdo porque en el paso de cadete a juvenil, le firmé el contrato. Fue una renovación muy luchada por sus características físicas, pues era un jugador que se desarrolló muy tarde, pero tenía unas capacidades brutales. Necesitas que alguien crea de verdad en los perfiles. Y Fermín fue una apuesta personalísima. Algunos maduran más tarde, pero no quiere decir que al hacerlo no puedan llegar al primer equipo.

Fermín López celebra su tanto al Valencia / Valentí Enrich

¿La política de fichajes del filial hace de 'tapón'?

Lo considero un error. La categoría no puede condicionar tu manera de formar a los jugadores. Esta temporada, Rafa Márquez, decía: “si subimos, habrá que hacer 8, 9, 10 fichajes”. Yo no lo concibo. Si son jugadores de calidad, da igual que tengan 19 y sin experiencia. Además, con estos fichajes envías un mensaje de que no nos sirves hasta que tengas ‘x’ años. Y eso hace que te cueste más retener a esos jugadores en el club.

¿Tus funciones en el AE Prat, qué estás tratando de implementar?

Desde hace ya dos años, soy vicepresidente económico y deportivo, que son vasos absolutamente comunicantes. Estamos haciendo exactamente lo que hicimos en Can Barça, que es implantar una idea de juego desde el prebenjamín hasta el primer equipo. Creer en el talento es la única manera de que un club relativamente humilde puede hacerse sostenible.

¿Dónde ves el Prat en los próximos años?

Haciendo bien las cosas y con el apoyo de la gente del Prat, en menos tiempo de lo que pueda parecer va a estar en el fútbol profesional segurísimo. Los jugadores vienen precisamente por la manera que tenemos de trabajar.

Hacer debutar el año pasado en el primer equipo a cuatro jugadores del filial y ver como se consolidan te da una felicidad interior brutal. Es la manera de que la gente se sienta identificada con su equipo.

Cómo pasa en el Barça, ¿No?

Es que es así. Hay un valor añadido de la gente que sale de la casa, que es verdad que es poco cuantificable, pero existe, es real.

¿Te gustaría volver al Barça?

A mí siempre me va a gustar volver y estar en Can Barça, el club de mi vida. Lo que sí es verdad es que a mí también me gusta estar al lado de la gente que me deje trabajar. ¿Y crees que con la actual Junta podrías volver en las condiciones que estabas trabajando?

No, porque han demostrado que en eso no creen. Cuando alguien llega a un sitio y desmonta todo lo que se había hecho anteriormente, y en ese caso me afectaba a mí porque fui el que lo montó, obviamente ya no hace falta que te digan nada.

¿Crees que se está apostando realmente por La Masía? ¿Puede ser una solución económica?

No me gusta como solución. Lo que podemos hacer es... Bueno, vamos a tirar de los jóvenes cuando no tenemos dinero. Es absurdo. Tiene que ser más un convencimiento, no una palanca más. Si lo cuantificamos con número de jugadores que están llegando diría sí, pero por convencimiento ya te digo yo que no. Cuando los jugadores de la casa son segundo plato quiere decir que no están apostando por La Masia.

¿Cuándo estabas en el club, ya se hablaba del talento de Lamine Yamal?

Sí, es así. Cuando estábamos teníamos 'marcados' lo que decíamos que tenían un perfil de potencialidad. Para aquellos jugadores que ya veías que estaban por encima del nivel de los chicos de su misma edad. Entonces se les creaba, sin que ellos lo supieran, un plan específico de crecimiento.

¿Qué jugador se ha ido que dijeras, este lo veo para triunfar?

Sí, tengo un nombre clarísimo, que es Nico González. Para mí es una decepción que un jugador como Nico González no esté en el primer equipo. Es un futbolista con unas condiciones brutales. Era el sustituto ideal y las comparaciones nunca son justas, porque cada jugador tiene lo que tiene, pero el sustituto perfecto como perfil de Busquets. Más trabajado en casa, y no tanto con cesiones, estoy convencido que hubiera triunfado. Debería estar en el primer equipo.

¿Volverías como presidente?

sería absurdo que dijese que no me gustaría serlo, porque ya me presenté en las anteriores elecciones. No pasé el corte por poquitas firmas, pero es una experiencia valiosísima.