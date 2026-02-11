Xavi Vilajoana: "Laporta nunca ha tenido la intención de servir al Barça ni le han importado los socios"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana inauguró este miércoles su sede electoral en la Avinguda Diagonal 682, situada a pocos metros del Spotify Camp Nou. En este acto, el aspirante a gobernar el club blaugrana tuvo un tono más agresivo y punzante con el hasta ahora presidente, Joan Laporta, arremetiendo contra su gestión. "Hace y deshace sin ética ni estética. Son tantas mentiras e intenciones incumplidas que acabas pensando que solo se han utilizado para engañar al socio", aseguró Vilajoana.

"Este presidente se ha equivocado desde el primer día, se piensa que le dieron el poder y lo que te dan es la responsabilidad de gestionar el club durante cinco años. Nunca ha tenido la intención de servir al club, la única intención que ha tenido es la de servirse a sí mismo. Las he visto de todos los colores con este presidente, me parece triste y patético. Utiliza el club para su rédito personal. Nunca le han importado los socios y socias, a partir de ahí, puedes esperar cualquier cosa. Sabemos qué tipo de personaje es y no va a cambiar. Nada nuevo en la oficina", expresó con dureza ante los medios de comunicación.

Preguntado, evidentemente, por la posibilidad de unir fuerzas desde la oposición para estos comicios, Vilajoana empezó dejando la puerta entreabierta a esta posibilidad, pero la acabó cerrando. "Por mi parte, hemos empezado un camino. Entiendo las unidades como complementariedad. Iniciar un camino contra alguna cosa lo encuentro antinatural. A partir de aquí, ya veremos. No he tenido la ocasión de hablar con alguno de los precandidatos. He tenido encuentros, ahora ya hace tiempo, pero yo tampoco he tenido el gesto. Ahora mismo, lo descarto", respondió zanjando las dudas a pocos días del inicio de recogida de firmas.

Precisamente, sobre la consecución de los 2.337 avales necesarios para convertirse en candidato de pleno derecho, Vilajoana se mostró optimista al respecto. Hace un lustro, en los comicios de 2021, el precandidato se quedó con la miel en los labios y no superó el corte de firmas. "Entonces, estábamos en una pandemia terrible, la logística de la recogida de firmas era complicadísima. Si en esas condiciones nos quedamos tan cerquita, es que algo hicimos bien. Estamos totalmente convencidos de que el socio va a movilizarse y le dará un mensaje al actual expresidente", confirmó.

Xavi Vilajoana durante el acto de presentación de su sede electoral / Xavier Vilajoana

Flick, Deco y el proyecto deportivo

En estos días de precampaña, Hansi Flick y Deco han sido protagonistas en boca de Víctor Font. El líder de 'Nosaltres' aseguró que, en el caso de ganar las elecciones, no contaría con los servicios del ejecutivo portugués, mientras que sí mantendría al técnico alemán en el banquillo. Vilajoana, por su parte, rebatió el 'modus operandi' de su rival. "Quien crea que la planificación deportiva depende de una sola persona, ya empieza muy mal el camino. Hasta que no tengas una conversación con todos los activos del club, no tiene sentido hacer listas negras. Si soy presidente, lo primero que haré será hablar con Flick, Deco, Pere Romeu, Xavi Pascual…".

Sin embargo, el entrenador del Barça ha mostrado su apoyo y simpatía hacia Laporta en varias ocasiones en rueda de prensa, asegurando que lo que el club necesita es estabilidad. Vilajoana no ve incompatible una situación con la otra. "Se les ponen en situaciones comprometidas. ¿Qué pensabais que va a decir? Todos los activos y trabajadores son del club, no de un presidente o de otro. Si alguno se piensa que es propiedad de un presidente, ya se está definiendo", añadió.

La situación económica

Tampoco titubeó al afirmar que el momento financiero que vive la entidad barcelonista está peor que hace cinco años y expuso que las pérdidas acumuladas en este lustro alcanzan los 280 millones de euros y que si no se hubieran vendido algunos activos, estas cifras habrían alcanzado los 1.000 millones de euros. Aprovechó para señalar directamente a Laporta asegurando que "en su primer día cambió un artículo de los Estatutos que especificaba que con dos años seguidos de pérdidas se tenía que dimitir".

El Real Madrid

Por último, también se refirió a las relaciones institucionales que mantiene el FC Barcelona con el club blanco, con quien se desmarcó recientemente de manera definitiva del proyecto fallido de la Superliga. Desde el Santiago Bernabéu, además, se personaron como acusación particular en el 'caso Negreira'.

"¿Desde cuándo nuestra manera de hacer, jugar o gestionar depende del Madrid? Que hagan lo que les salga de las narices. Lo que no soporto es la hipocresía ni la incoherencia. Lo que no se puede hacer es pensar que los socios somos idiotas. La relación tendría que ser de dos equipos que son muy grandes, que conviven en una Liga y que cada uno defiende sus intereses. Si el Barça recibe ataques, hay que defenderse con uñas y dientes. No necesitas ir de la mano del Real Madrid", concluyó.