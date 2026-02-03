Xavi Vilajoana incorpora a Núria-Anna Salas y a Eduard Torres como miembros de la futura junta

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Xavier Vilajoana, ha anunciado la incorporación de Núria-Anna Salas Guimerà y Eduard Torres Guals como miembros de su futura junta directiva. Estos nombramientos se suman a los anunciados en enero: Jordi Codina Font, ingeniero industrial y experto en infraestructuras, y Jordi Collderram Torrens, especialista en gobernanza inmobiliaria, ética y cumplimiento normativo. Cuatro perfiles que proyectan un modelo de liderazgo basado en la experiencia, la eficacia y el respeto a las personas socias del Barça.

Núria-Anna Salas Guimerà (Socia N.º 112.224) es Técnica Superior Proyectista en Edificación i presidenta-coordinadora de la Penya Tsunami Blaugrana, una peña pionera formada por socias, socios y simpatizantes del Futbol Club Barcelona, cuyo principal objetivo es apoyar el deporte femenino del Club. Su trayectoria se ha centrado de manera constante en la participación, la igualdad y el compromiso cívico. “La igualdad en el Barça no es un complemento: es estructura, exigencia y compromiso. Y debe situar a la mujer deportista, socia y peñista en el centro del club", apunta.

Vilajoana ha subrayado la importancia de su nombramiento: “El Barça no puede reconstruirse sin escuchar a sus socios y socias. Núria-Anna entiende el club desde la base. Es una líder que sabe escuchar: desde la grada hasta las peñas, defenderá los intereses de los socios y socias desde el primer día. Aportará la rendición de cuentas, la inclusión y la transparencia que el Barça necesita con urgencia".

Por su parte, Eduard Torres Guals (Socio N.º 102.488) es un reconocido empresario de Barcelona. Fundador y CEO de la cadena hotelera Duquessa Hotels y del grupo promotor Med-Building, fue presidente del Comité Ejecutivo de Turismo de Barcelona de 2019 a 2023 y miembro de pleno derecho de la Cámara de Barcelona. Torres aporta experiencia en gestión internacional, liderazgo institucional y crecimiento estratégico.

“El Barça es una institución global que requiere liderazgo profesional y responsabilidad”, asegura Vilajoana. “Eduard aporta credibilidad, disciplina y una capacidad probada para ofrecer resultados en organizaciones internacionales de éxito, cualidades esenciales para fortalecer la posición financiera y la presencia internacional del Barça.”