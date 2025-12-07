Xavi Vilajoana: "Haber reducido la inversión en La Masia puede hipotecar el futuro del club"

Xavi Vilajoana (Barcelona, 52 años) ha vestido la camiseta del Barça como jugador del juvenil y del Barça C. También fue jugador y capitán del equipo de fútbol sala. Trabajó en la profesionalización de dicha sección en el primer mandato de Joan Laporta y fue responsable del fútbol base y el femenino con la anterior junta directiva. Ahora, ha decidido intentar el asalto a la presidencia del club de sus amores.

¿Por qué decide dar el paso?

Es un proceso natural. Después de 21 años ligado al club que amo, habiendo trabajado con los tres últimos presidentes en diferentes áreas, habiendo sido jugador, habiéndolo vivido en casa porque mi padre fue directivo muchos años. Me apasiona el Barça y creo que es el momento de aportar toda la experiencia acumulada con voluntad de servicio.

¿Se ve con opciones teniendo en cuenta que el presidente que se presenta a la reelección siempre ha ganado?

Alguien que ha sido jugador profesional sabe que siempre hay partido. Ningún partido se ha ganado antes de empezar. Por lo tanto, si no viese opciones de ganarlo, no lo jugaría. Obviamente, hay que explicar, convencer, generar ilusión y ser honesto y transparente. Tengo alma competitiva.

Decía el día de su presentación que la gestión de Joan Laporta ha sido demencial. Explíquese.

Demencial, según el diccionario significa caótico, absurdo e incomprensible. Creo que no es una opinión, son hechos. A nivel institucional, no estamos ofreciendo la imagen que debe ofrecer el Barça. Esto se refleja en los compañeros de viaje que tiene el club en estos momentos. Ahora se han tenido que cargar una empresa de criptomonedas, por ejemplo. No puede ser que los últimos compañeros de viaje todos sean opacos, de países de dudosa reputación. El Barça, además de ganar todos los títulos, tiene una responsabilidad social, de país, debe ser ejemplar. El Barça debe dar ejemplo y el presidente actual no lo está dando.

También decía que “gobiernan el club como su cortijo”.

Si repasamos la lista de directivos y ejecutivos que se han ido, tenemos tres plantillas de fútbol enteras. Y esto es muy sintomático. Vas dando bandazos. La sensación es que se gestiona a salto de mata, que no hay un plan.

Explicaba que ha hablado con muchos socios y no están contentos.

Sé que ser presidente del Barcelona es muy complicado y todos tienen mi respeto, pero si realmente nos creemos que los socios son los propietarios del club, deben estar los primeros de la lista. No puede ser que en todas las decisiones que se tomen, el perjudicado siempre sea el socio. Se trata de darle los derechos que le corresponden. Hemos vuelto al Spotify Camp Nou y no se está incentivando que el principal espectador sea el socio. El socio de tercera gradería, por ejemplo, por haber priorizado una segunda línea de palcos VIP, verá el fútbol quince metros más arriba. Los abonos deben estar congelados a precio del 2020 hasta que el estadio esté totalmente acabado. ¿Por qué no hay abonos físicos? Que cada uno pueda elegir. No hay que imponerle nada al socio. ¿Es un problema de coste? Pues gestionemos el club de tal manera que se pueda cubrir ese coste. Lo que no puede ser es que recortemos al socio y después paguemos comisiones de 40 millones de euros por negociar con una empresa con la que llevamos 23 años de relación.

¿Usted, si gana, destinará una partida al socio?

Sí, de 40-50 millones. Por ejemplo, para congelar los abonos. Para facilitar el acceso del socio a los partidos con descuentos más importantes que el 20%, para la gente joven, para la Grada d’Animació. Se trata de no ponerle dificultades para que vaya a ver a su equipo. Eso supone un coste de tener menos ingresos o invertir en ayudar al socio en los desplazamientos.

Xavi Vilajoana, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Uno de los puntos importantes de su programa será La Masia con la que ya ha trabajado.

La inversión en La Masia es la inversión más rentable que tiene el club, pero en los últimos años está disminuyendo. Los efectos de un buen o mal trabajo en el fútbol base salen a la luz cinco o seis años después. Los jugadores que ahora están dando la talla en el primer equipo se gestaron hace seis, siete, ocho años. Haber reducido la inversión puede hipotecar el futuro del club. En el fútbol actual, si el Barça quiere seguir siendo competitivo debe apoyarse en su fútbol base, es nuestra joya de la corona. Por lo tanto, es una temeridad dejar de invertir en ella. La Masia será una prioridad absoluta para mí.

¿Qué porcentaje tiene Xavi Vilajoana de que Lamine, Cubarsí, Balde… sean jugadores del primer equipo?

Muchísima. El talento existe siempre en el fútbol base, pero la clave es trabajar con ellos, como se les hace evolucionar. En nuestra época construimos una área de metodología muy potente para garantizar el éxito. Procuramos que un jugador con posibilidades no tuviese ningún tapón en el primer equipo o el filial.

Se le ha acusado de haber fichado a extranjeros para el filial que no servían.

Yo no fiché a nadie. Cuando esto sucedía mi responsabilidad llegaba hasta el juvenil A. Precisamente por este motivo tuve muchos enfrentamientos con el entonces responsable, pues capaba todo el trabajo hecho. Me costaba horrores renovar a juveniles porque el responsable del Barça B cortaba su proyección. Insistí tanto que la junta decidió cambiar y entonces asumí también la responsabilidad del filial. En mi época, el Barça B que estuvo a punto de subir a Segunda A era el equipo más joven de la historia. La gente de la casa es la que te acaba sacando las castañas del fuego. Yo lo tengo claro, nuestro Haaland está en La Masia.

Antes decía que se debe generar ilusión y ahora hablaba de Haaland. ¿Hablará de fichajes en campaña?

Es posible, pero será porque antes habré analizado lo que tenemos en casa. Y lo que haya que complementar lo buscaremos fuera. Pero el proceso debe ser ese, mirar siempre primero en casa.

Ha estado muy vinculado al Palau por el fútbol sala. Fue jugador y directivo. ¿Cómo ve las secciones?

Hay descontento en el Palau. Primero porque en el Espai Barça existe el nuevo Palau y parece que haya desaparecido. Hay un nuevo Palau y un Palauet. Y esto va ligado al tema económico. Si quieres que no te cuesten dinero, debes tener los dos, pensar en grande. Si quieres explotar un Palau de 15.000 espectadores, debes tener el Palauet. El Barça no se entiende sin las secciones y hay que trabajar para que sean lo más competitivas posible. Hay que hacerlas eficientes y si suponen un coste hay que saber que forman parte de la identidad del club. No pueden ser nunca un problema. Y le diré más, debe haber secciones femeninas. El Barça debe ser un ejemplo en este sentido. Es un tema de responsabilidad social. No puede ser que no tengamos una sección femenina de basket. Hay que seguir el ejemplo del fútbol femenino. Se ha hecho muy bien y me siento partícipe del éxito.

Quiere aumentar ingresos en un 30%. ¿Cómo lo hará?

Tenemos un plan muy amplio que ya explicaremos, pero le hago algún avance. Hay millones de aficionados del Barça en el mundo. Podemos crear el socio digital y monetizarlo. Además hay OTT, contenidos. En el Espai Barça hay proyectados el Palau, el Palauet, oficinas y un hotel. Son activos que sin tenerlos que vender, puedes sacar rendimiento. Tu puedes ceder la explotación del hotel y tener un rendimiento sin hacer una inversión. Y después está lo que llamamos La Masia en el mundo. Llegar a acuerdos con clubes potentes de otros continentes. Que trabajen con nuestra metodología con los jóvenes para generar futbolistas que no pueden ser fichados hasta los 18 años. Imagine que tienes diez futbolistas de tus masias potencialmente buenos. Quizá uno puede ser para el primer equipo, quizá otro pueda quedarse en el club de origen, pero otros pueden ser vendidos. Es una política deportiva con beneficios directos en el área económica.

Xavi Vilajoana el día de la presentación de su precandidatura / Valentí Enrich

Usted ha sido muy crítico con las obras del Spotify Camp Nou.

Sí. Porque el Barça debe ser ejemplo de todo. Quien contrata, como se contrata… Nadie sabe lo que acabará costando. Ya van por 1.450 millones sin el Palau. Yo reconozco que es una obra muy complicada. Lo que debes hacer es estudiarla bien y rodearte de los mejores profesionales. El presidente siempre se ha vanagloriado de su catalanidad y la del club. Aquí tenemos las mejores constructoras del mundo, ¿hacía falta ir a por una extranjera?

Dicen que sin unión es imposible derrotar a Laporta.

No me presento para derrotar a nadie. No voy contra nadie. Eso no quiere decir que discrepe de muchas de las decisiones que se han tomado y de las formas. Estas uniones para ir contra alguien no tienen ningún sentido. Es complicado que me encuentre ahí.

¿Asegura que llegará hasta el final solo?

Sí. Para liderar un club como el Barça se necesitan muchas cosas. Creo que en este momento es muy importante conocer el club desde dentro. La experiencia vivida es muy importante. Y la voluntad de servicio. Sé lo que significa liderar instituciones muy potentes y tengo claro que el Barça no es una empresa. Gestiona deportes, con un factor de caos, y sentimientos. Si alguien cree que puede aportar algo, que venga.

He llegado a leer que usted podría ser un submarino de Laporta.

(Risas). No me lo puedo creer. Quien diga eso no me conoce en absoluto. Si lo dicen porque siempre que el club me ha necesitado he estado, por descontado. También siempre que he estado me he ido. Hasta cuatro veces. Como futbolista, como jugador de fútbol sala, como responsable del fútbol sala en 2006 porque no estaba de acuerdo con la manera de funcionar. Y en 2020 me volví a ir. Lo que quiero es aportar experiencia. Submarino, de nadie.

Le van a recordar que fue directivo hasta el final con Josep Maria Bartomeu.

En una junta, cada directivo tiene su parcela. Yo era responsable del fútbol base y el fútbol femenino. Si alguien hubiese querido tomar decisiones por mí en mi parcela, me hubiese ido al minuto. Como hice en 2006. Nadie se opuso a ninguna de las decisiones que tomaba. Decisiones como incluir todo el fútbol base femenino en el masculino, de preparar la Masia en femenino, la última planta, de adoptar políticas de seguimiento transversal a los jugadores de la base. Me encanta que me recuerden mi herencia. Es todo esto y el fútbol sala.

Ha trabajado con los tres últimos presidentes del Barça. ¿Cómo define a Joan Laporta?

Caótico y muy egoísta.

¿Josep Maria Bartomeu?

Buena persona que no supo rodearse de los mejores.

¿Sandro Rosell?

Conocedor del mundo del fútbol, del mundo del deporte que le faltó ir más allá.