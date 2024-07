Xavi Vilajoana: "Es una decepción que un jugador como Nico González no esté en el Barça"

Vinculado durante muchos años a la formación del talento azulgrana como directivo del futbol base del club, hace que hablar con Xavi Vilajoana sirva para conocer los entresijos de la que muchos conocen como la mejor cantera del mundo, La Masia. Una incansable 'escuela' que no deja de aportar talento al primer equipo del FC Barcelona.

Él mejor que nadie conoce los procesos, la planificación y la metodología que ayudan a que jugadores como Lamine Yamal, Fermín o Cubarsí, además de por su innata calidad, acaben dando el salto al fútbol profesional.

Pero los suyos son casos 'únicos'. Hay otros que, pese a acercarse mucho, no han podido acabar de cumplir su sueño, de momento, en Can Barça. Al ser preguntado en una extensa entrevista que concedió a SPORT por el futbolista que veía más capaz de triunfar en el club, no tuvo dudas: "Tengo un nombre clarísimo", nos decía.

Y este es el de Nico González, quien pese a llegar a tener protagonismo y disputar 37 partidos en el primer equipo, tuvo que salir en busca de oportunidades. "Para mí es una decepción que un jugador como él no esté en el primer equipo de Barça", confesaba.

Para añadir que: "Es un jugador con unas condiciones brutales. Era el sustituto ideal, y las comparaciones nunca son justas, porque cada jugador tiene lo que tiene, pero el sustituto perfecto como perfil de Busquets".

Ya despuntaba desde niño... El increíble vídeo de Nico González con las mejores jugadas de su etapa en La Masia / FCB

Primero salió cedido al Valencia y más tarde acabaría siendo comprado por el Porto, donde actualmente tiene muchísimo protagonismo. Para Xavi, esto tiene una explicación: "Nico, trabajado más en casa, y no tanto con cesiones, estoy convencido de que hubiera triunfado. Creo que debería estar en el primer equipo".

En esta pretemporada, el hijo del mítico jugador del Depor Fran González, se está saliendo con el equipo luso. 4 goles en los primeros 4 partidos de preparación para la nueva campaña, dato que refleja su capacidad para llegar al área rival. A sus 22 años, el joven talento de La Masia arranca una temporada en la que espera que las lesiones lo respeten para poder rendir al máximo nivel.