Xavi: "No veo a un Ansu diferente"

El técnico asegura que las lesiones no han cambiado al futbolista y que va a seguir marcando diferencias El técnico avisa a sus jugadores de la dificultad copera y recuerda "eliminaciones sonadas"

El partido de Copa llega en medio mucho revuelo burocrático, entre la impugnación del Espanyol del derbi, el Caso Lewandowski y la incógnita de Iñaki Peña que, con 23 años y ficha del filial, podría perderse el encuentro de mañana.

Un ruido que Xavi no quiere que distraiga al equipo, que juega este miércoles un partido incómodo ante el Intercity en la Copa a partido único. "Siempre nos ha costado mucho este partido. Recuerdo como jugador eliminaciones sonadas. Es difícil jugarlo porque somos favoritos, pero tienes poco a ganar y mucho a perder. El Intercity es un rival difícil, muy fuerte, que aprieta mucho arriba", empezó diciendo.

Para el encuentro Xavi no sabe si podrá contar con Iñaki Peña, el meta que en principio apuntaba a la Copa. Lo ha reconocido el técnico, que está a la espera de la respuesta de la Federación. "Hemos presentado ya los documentos para que pase a ser jugador del primer equipo y estamos esperando la resolución de la Federación. Está en la lista de convocados porque creemos que podrá jugar".

Sí estará Araujo, que saldrá en un once con muchas novedades. "La idea es hacer rotaciones. Que jueguen futbolistas que vuelven de lesiones tipo Ronald o Eric". Sobre el uruguayo, explicó que está listo para ser titular. "Jugará de inicio, está al cien por cien y seguro que nos ayuda por su sacrificio y su capacidad de liderazgo, tiene alma y es un guerrero".

El técnico ha dejado fuera de la convocatoria a futbolistas estructurales como Pedri y Lewandowski. El polaco se ha convertido en un futbolista diferencial. Sobre todo porque sus compañeros de ataque no están teniendo grandes cifras goleadoras.

Sobre este aspecto, ha destacado que el equipo tiene que trabajar para tener más alternativas que el polaco. "Hay que mejorar mucho en este aspecto, no siempre va estar Lewandowski acertado y esos días hay que mejorar la efectividad, no sólo los delanteros, también desde la segunda línea, el otro día marcamos de estrategia...".

Xavi también reconoció que la situación de 'Lewy', con la cautelar pendiente de una decisión definitiva, genera una incertidumbre que perjudica al propio jugador y al equipo. "Se queda fuera porque lleva mucha carga y porque confiamos que pueda seguir con la cautelar y jugar contra el Atlético de Madrid. Es una incertidumbre para el jugador y para nosotros saber cuándo se resolverá la sanción. He hablado con él y le he dicho que esté tranquilo, que no piense en la sanción. No es fácil para nosotros esta situación ni para los rivales".

La evolución de Ansu

La situación de Ansu Fati, que no termina de arrancar, ha sido otra de las cuestiones que le han preguntado al técnico. Xavi ha subrayado que no cree estemos ante un Ansu diferente tras las lesiones. "No veo a un Ansu diferente. Tiene el talento innato y el gol, depende de él y de nosotros para ayudarle a marcar diferencias porque estoy seguro de que las va a marcar".

La presencia de Ansu en el once es una de las dudas de una alineación en la que se espera que esté Pablo Torres. Así lo ha dejado entrever el técnico. "Es del primer equipo y cuando no participe, bajará al filial. Mañana tendrá minutos importantes y estoy contento con él". Xavi también ha confirmado que Gavi estará disponible a pesar del golpe que sufrió en el derbi.

Este miércoles será otra cosa. Lejos del Camp Nou y ante un equipo de otra categoría que no tiene nada que ver. Xavi no quiere sorpresas pero sabe que son partidos que tienden a torcerse.

En una temporada donde la prioridad es LaLiga, Xavi no olvida la Copa. "Para nosotros la Liga es el objetivo más importante un a vez fuera de la Champions, pero la Copa nos hace mucha ilusión y es muy importante, queremos competirla".