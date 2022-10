Xavi: "Cuando vea que no soy una solución, me iré para casa"

El técnico del Barça admite la decepción tras el partido del Inter, pero se siente optimista porque ve bien al equipo Cree que el clásico es una gran oportunidad para salir líderes y mostrar que están en el camino correcto

Llega el clásico. Y lo hace tras la tremenda decepción del pasado miércoles contra el Inter de Milán. Xavi Hernández admite la decepción por la virtual eliminación de la Champions, pero sigue siendo optimista con un proyecto que asegura todavía está en construcción y al que augura un buen futuro.

"El clásico son tres puntos, pero también la moral de ganarlo. Es un partido vital para los dos, a ver quien sale líder. El proyecto está en construcción, lo del otro día es triste y nos enfada, pero esto sigue y hay que ser positivos y creer en el proyecto, creo que estamos en el camino, estamos haciendo una Liga espléndida y quedan otras competiciones. El proyecto acaba de empezar y no se puede destruir todo", ha dicho el técnico de Terrassa, que basa su optimismo en que "veo al equipo implicado y con ganas de ganar cosas esta temporada. No conozco otro camino al éxito que seguir trabajando. Hay que seguir. Vine para revertir la situación y se puede conseguir. Lo veo. Veo mimbres en la plantilla, el día que no lo vea, lo diré".

Xavi se siente capacitado para levantar esta situación. "Soy optimista de nacimiento, creo que hemos mejorado en muchos aspectos. La temporada la llevábamos bien y la lástima ha sido el lo del otro día. También soy muy culé y quiero que esto salga bien. El día que no lo vea claro, seré honesto y me iré para casa, no seré un problema para el Barça. Cuando vea que no soy una solución, me iré para casa", sentenció el entrenador blaugrana, que en ningún caso piensa apartarse del modelo. Mensaje claro para los que piden más músculo en Europa. "Se necesita más músculo, pero en el cerebro. Entender mejor el juego, saber cuándo toca contemporizarlo, saber atacar y defender, estar concentrado... No es una cuestión muscular y física".

Xavi ve el clásico como una gran oportunidad para levantarse tras la decepción contra el Inter y toma como referencia el 0-4 del pasado curso. "Nos puede servir de referencia, tener paciencia, ellos sufren cuando nos movemos, hacer la presión alta. Necesitamos estar en bloque, en la segunda parte contra el Inter nos distanciamos mucho entre líneas, hay que atacar de manera compacta. Debemos ser valientes y mostrar personalidad. Llegamos mucho mejor en Liga y lo debemos aprovechar", decía un Xavi que no firma ganar sin jugar bien. "El objetivo es ganar jugando bien o como queremos jugar, teniendo el balón, atacando. El ejemplo es la primera parte del Celta, la del Inter, el partido en el campo del Bayern pero siendo efectivos. La gente es resultadista, nosotros intentamos no analizar a través del resultado".

Del clásico, varios nombres propios. Koundé está para jugar. "Está al cien por cien, sus sensaciones son buenas y está disponible. Ha hecho esfuerzos y está bien". El francés apunta a titular. Se verá si como lateral derecho o central. Frenar a Vinicius será clave, aunque Xavi piensa en el bloque. "No es solo Vinicius, es Benzema, si juega Rodrygo, Valverde, el medio camp. Es un equipo competitivo que saca provecho de su talento. No es parar a Viniucs es frenar al Real Madrid que es un gran equipo. Quien esté con Vinicius deberá estar muy bien y el resto deberán ayudarle con coberturas".

Otro nombre propio es el de Busquets, criticado después del partido del Inter y defendido por Xavi. "Es importante. No hicimos la mejor segunda parte, nos partimos y ahí sufren los centrocampistas y él en especial. Es un jugador importante. Intocable? Todos los jugadores deben estar preparados para participar. Los capitanes y los jóvenes".

DISFRUTAR

Xavi, que calificó a Joan Laporta como "fenómeno. Te da alas, siempre es positivo y el otro día me transmitió su confianza", cree que el clásico siempre es impredecible y admite que le gustaría jugarlo: "Me gusta jugar contra el Madrid. Me gustaría seguir siendo futbolista para jugar estos partidos. Ver ambientes como el del otro día contra el Inter. En estos partidos hay que dar la talla. También los entrenadores. Hay que preparar cosas nuevas. Un clásico lo ve todo el mundo, lo veo como una gran oportunidad para salir más líderes de la competición".

El de Terrassa ha explicado que intentará que sus jugadores "estén cómodos, que disfruten de la competición, que se olviden de todo. Hay que disfrutar a partir del juego, que salga la mejor versión de todos los jugadores" y admite que sus hombres tendrán mañana, como tienen siempre, órdenes de disparar a portería, donde estará Lunin y no Courtois "Hay consigna de chutar más, pero no porque no esté Courtois, es en cada partido porque hay jugadores con buen disparo que lo deben probar más. El otro día contra el Inter generamos ocasiones desde fuera del área".