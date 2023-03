Xavi explica todo el lío del penalti entre Ferran y Ansu

El técnico de Terrassa, que ha visto desde el palco el duelo ante el Valencia, ha analizado una victoria muy muy sufrida "La expulsión es clara, es el último hombre, para mí roja sin discusión"

Triunfo sufridísimo del FC Barcelona en el Camp Nou ante el Valencia. Y doblemente sudada por un Xavi Hernández que lo ha tenido que seguir por sanción desde el palco por acumulación de tarjetas. Concretamente desde la cabina donde suelen ubicarse normalmente los analistas del cuadro azulgrana. El de Terrassa ha comparecido ante los medios para analizar lo que ha dado de si el encuentro de la Jornada 24.

"Hemos sufrido demasiado. Hemos tenido muchas ocasiones para marcar el segundo, pero nos ha pasado muchas veces y es algo que tenemos que corregir. No puede ser que tengamos que acabar así los partidos cuando tenemos oportunidades. Tenemos que aprender a cerrar los partidos", ha analizado el técnico de Terrassa acerca de cómo ha ido el encuentro.

Más sobre el tema de no saber sellar las victorias: "Es una pena porque son partidos que podríamos hablar de victoria cómoda, pero nuestra falta de efectividad nos hace sufrir hasta el final. Hoy más aún con la expulsión". Sobre la roja de Ronald ha sido contundente: "Es clara, hay que ser honestos. Es una pena, un balón nuestro, controlado, no despejamos bien y pasa eso. Nada que decir".

FERRAN, PRIMERO EN LA LISTA

Acerca del lío del penalti entre Ferran y Ansu, Xavi ha arrojado luz: "Hay un orden. Se lo comunicamos a los futbolistas. Luego hay cambios, ha entrado Kessie que también es buen tirador. Pero en la lista estaba Ferran, sí. Sí que es verdad que si ellos están con sensación positiva y lo hablan pues pueden cambiar. Pero hay una lista, un orden. Aun así, es bueno que un jugador quiera tirar, demuestra ganas y ambición".

Sobre cómo ha sido seguir el encuentro desde el palco, el egarense ha comentado lo siguiente: "No voy protestar nunca más porque ver el partido ahí arriba me ha producido mucha ansiedad. No poder comunicarme con mis jugadores...".