Xavi Torres presenta su libro 'Jo vaig viure a La Masia'

El periodista y columnista de SPORT, Xavi Torres, presentó este jueves su libro ‘Jo vaig viure a La Masia’, editado por Cossetània. En el acto, que tuvo lugar en La Casa del Llibre del Passeig de Gràcia de Barcelona estuvo presente el presidente del Barça, Joan Laporta, que mantuvo un diálogo con el autor sobre la residencia y la escuela azulgrana. El mandatario aseguró que “lo daría todo por haber vivido en La Masia. La residencia no tiene precio. El objetivo es formar deportistas que lleguen al primer equipo y si no pueden, que se defiendan en la vida y en el fútbol”.

Laporta dijo que La Masia “es una casa donde vive una familia. Lo ha aguantado todo por la ilusión de todos los residentes de hacer realidad el sueño con el que llegan. Y esto se sustenta con el escudo del Barça. Tenemos profesores de primer nivel y pedagogos. De conciliar el mundo académico con el deportivo”.

El presidente del Barça destacó que La Masia “es una escuela de valores, de los valores que representa el club. Respeto, humildad. Todos los residentes tienen el orgullo de haber vivido allí”. Y comentó la foto de Iniesta, Messi y Xavi en la gala del Balón de Oro. “Fue un reconocimiento a todas las personas que han hecho grande La Masia. Fue superlativo. La ganó Leo que es el mejor jugador de la historia. Ojalá pase otra vez, ojalá sea con la nueva hornada, con Lamine, Cubarsí, Fermín, Gavi…, pero no es el objetivo”.

La presentación contó con la presencia de buena parte de la actual junta directiva del FC Barcelona. Estuvieron Rafa Yuste, Joan Soler, Xavier Barbany, Josep Ignasi Macià y Miquel Camps. También muchos jugadores formados en la cantera azulgrana como Iván De la Peña, Guillermo Amor, Lluís Carreras, Jordi Vinyals, Jofre Mateu y Gerard Autet o técnicos como Joan Vilà, Jordi Roura y Aureli Altimira.

El libro recoge una serie de historias vividas en La Masia para explicar la razón por la cual la escuela del Barça da tantos futbolistas al primer equipo. Xavi Torres, que ha destacado que de los diez futbolistas que más partidos han jugado en el primer equipo, nueve se formaron en la cantera azulgrana, ha querido centrar el libro en la residencia del FC Barcelona. Son 1.007 los deportistas que habían pasado por la residencia hasta el final de la pasada temporada.

También participaron de la presentación del libro Guillermo Amor, que recordó que sus padres le dejaron fichar por el Barça por la existencia de La Masia y su funcionamiento. Y aseguró que repetiría la experiencia, Josep Lluís Moragues, el segundo futbolista con más años en la residencia, Jofre Mateu, Miquel Olmo o Andrei Xepkin, actual director de La Masia. Estuvo presente en el acto también Xavi Martín, que fue director de la residencia azulgrana. Fue él, según explicó Xavi Torres, quien colocó en La Masia una foto con el once formado por once canteranos que alineó Tito Vilanova en el campo del Levante en el año 2012.