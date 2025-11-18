Xavi Torres: "La Masia y el Barça salvaron la carrera de Lamine Yamal"

Lamine Yamal volverá a debutar en el Spotify Camp Nou. El canterano azulgrana jugó solo siete minutos en el templo culé cuando tenía solo 15 años. Ahora, dos años después, volverá a pisar su césped convertido en la estrella y número '10' del FC Barcelona.

El extremo lleva siendo protagonista absoluto de la actualidad por cualquier cosa que hace desde que irrumpió en la élite con 16 años. Algo que no es fácil de asimilar con esa edad, pero que La Masia y el FC Barcelona tuvieron un papel clave en que Lamine pudiese aguantar esta presión, según explicó Xavi Torres en el "Què T’hi Jugues" de la cadena SER.

"La Masia salvó a Lamine Yamal. Así de claro. El Barça salvó a Lamine, porque cuando él tenía 12 años había perdido ciertos hábitos de estudio, de descanso, de nutrición... Él vivía con su madre en Granollers y los fines de semana los pasaba con su padre en Rocafonda. Pero el Barça no cogía, en esa época, niños de su edad, ni de Mataró. Por tanto, se tuvo que hacer una doble excepción que fomenta su representante del momento, Iván de la Peña, y a través de Jordi Roura, que era el máximo responsable técnico, del directivo Xavi Vilajoana y del director de la Masia, Xavi Martín, deciden que si realmente este niño era una apuesta del club, se debía hacer eso", explicó el periodista.

Lamine entró en La Masia tras esa cumbre entre gente importante dentro del área deportiva del club y poco tiempo después se convirtió en jugador del primer equipo: "Se rompen todas las normas, lo ponen dentro y tres años después debutaba con el primer equipo. Es un caso clarísimo de que el Barça salvó la carrera de Lamine. Es un caso clarísimo que ,gracias al Barça, este niño es lo que es. Desde que era pequeño ha vivido contra el sistema, se ha tenido que rrebelarsiempre. Ha vivido en la calle, ha tenido que espavilarse,;las normas son diferentes a todas las que hemos tenido nosotros, en los colegios, con el padre, con los círculos familiares, en la escuela... Ha vivido en ambientes donde el sistema no da ninguna oportunidad a sus miembros y ha crecido así. Y ahora llegamos todos para decirle ccómolo tiene que hacer y de qquémanera", añadió.

En el mismo programa, Bojan Krkić Sr. destacó una de las grandes virtudes de Lamine Yamal sobre el terreno de juego: "Para mí es un genio mentalmente. Es un futbolista cuya inteligencia está por encima de su calidad futbolística. Porque sobrevivir en La Masia y sobrevivir a toda esa presión con la que vive se necesita eso".

Este sábado 22 de noviembre Lamine volverá a pisar el césped del Spotify Camp Nou, pero ya no será ese futbolista que debutaba con solo 15 años. Este sábado saldrá al campo con el '10' a la espalda y siendo el líder futbolístico del Barça.