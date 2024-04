Xavi toma la decisión: o Barça o año sabático

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, vive ajeno a toda la rumorología sobre el banquillo blaugrana para la próxima temporada. Solo le interesa el partido vital ante el Madrid, convencido de que si hay una victoria, la Liga será posible. El técnico siempre ha mantenido su decisión de abandonar el club a partir del 30 de junio a pesar de las presiones de Joan Laporta para que continuara y su decisión es clara: el próximo curso o Barça o se cogerá un año sabático y esta última opción es la que tiene más posibilidades al igual que hace dos meses.

Xavi es consciente de que debe hacer lo mejor para el Barça y entiende que el club puede comenzar un nuevo proyecto sin él. Es evidente que el equipo ha progresado y que se ha recuperado la ilusión pero acabar la temporada en blanco pesa mucho y el desgaste que ha tenido que soportar en el banquillo blaugrana es muy alto. Tanto él como su entorno más cercano entienden que lo mejor sería descansar para abordar con más tranquilidad el futuro.

El entorno del entrenador ha recibido el interés de numerosos equipos europeos tras su decisión de marcharse del Barça. Uno de ellos ha sido el Ajax, pero hay más clubs que desearían negociar con él, aunque no ha habido contactos directos con nadie y no los habrá. Xavi solo estaba dispuesto a escuchar al Barça de nuevo y no entrenará a otro equipo la próxima temporada aunque no cierra las puertas para nada en el futuro siempre que considera que haya un proyecto que le pueda motivar.

La relación de Xavi con los dirigentes blaugrana es buena por muchos rumores que corran y con Deco también. El entrenador siempre ha priorizado el Barça por encima de todo y ha entendido que no hubiera fichajes de primer nivel por la situación económica de la entidad. Ha sido y es un técnico de club y lo seguirá siendo hasta el final. Y ahora también comprende que el Barça tenga cierta prisa en definir ya el nuevo técnico de la próxima temporada porque se debe planificar y hay que decidir las altas y, sobre todo, las bajas porque el mercado avanza y el club no se puede quedar atrás.

La próxima semana habrá contactos entre todas las partes y el resultado del Clásico no debería influir. En el Barça trabajan ya con el escenario de cambio de entrenador y Rafa Márquez sería el elegido en el caso de que Xavi optara por este año sabático que lleva tiempo esperando. Y si es así, Xavi ayudará en la transición con profesionalidad y con fidelidad hacia el Barça. Si se acaba esta etapa, el entrenador sabe que dejará las puertas abiertas para el futuro.