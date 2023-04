Xavi, sobre Tebas: "No lo conozco"

Xavi Hernández, al ser preguntado por el presidente de LaLiga ha afirmado no tener ninguna relación con él Xavi ha hablado en la rueda de prensa previa al clásico de Copa del Rey

Xavi ha hablado en la rueda de prensa previa al clásico de Copa del Rey donde el FC Barcelona llega con ventaja tras el 0-1 de la ida en el Bernabéu. Aunque lo deportivo es lo más importante, sin duda, en el club azulgrana hay mucho ruido extradeportivo. El 'Caso Negreira' y las guerra con Tebas, también han sido protagonistas en la sala.

Al ser preguntado sobre qué opinión le despierta el máximo mandatario de la competición, el técnico ha afirmado que: "No lo conozco, nos hemos saludado dos o tres veces y no tengo una opinión clara". Al volver a ser cuestionado ha comentado nuevamente que: "No puedo controlar lo que se habla. Nosotros ponemos el foco en lo que tenemos que hacer mañana".

Xavi, como ya ha comentado en alguna ocasión, ha tratado de no dar respuesta a los temas no deportivos. En esta ocasión no ha sido diferente: "Los temas extradeportivos no entran en el vestuario", ha declarado.

El partido de mañana en el Camp Nou es clave para los objetivos de la temporada. Quieren el doblete y para ello, tienen que dejar atrás al Real Madrid.

Doble alegría

Instantes más tarde, el de Terrassa ha querido reiterar que: "No nos debe desviar nada, mañana podemos tener una alegría doble: ganar al Madrid y llegar a una final. Estamos mucho mejor que la temporada pasada".