Xavi: "Son tres puntos más, pero es un rival directo para ganar títulos"

Arranca el último mes de competición del año, con el Barça inmerso en un 'tourmalet' de altura antes de iniciar las vacaciones navideñas. Los blaugrana reciben este domingo día 3 (21:00 horas) al Atlético de Madrid en la 15ª jornada de la competición doméstica. El martes, Xavi logró superar el reto europeo ante el Porto, clasificando a los culés hacia los octavos de final de la Champions League. Ahora, es el turno para que el egarense logre dar un golpe sobre la mesa en LaLiga ante un rival más que directo.

"Son tres puntos más, pero es un rival directo para ganar títulos. Necesitamos a la afición, es importantísimo que suban a Montjuïc. Una de las claves será dominar el juego a través de la pelota, circulación alta, atacar los espacios, ellos jugarán en un bloque bajo muy intenso. Tenemos todos los números para hacer un buen partido", ha explicado en la rueda de prensa previa al partido frente al conjunto colchonero.

En estos momentos, el Atlético de Madrid -con un partido menos- está empatado a puntos con el Barça. Gran parte del mérito de esta temporada es de su entrenador, en palabras del propio Xavi Hernández: "Del Atlético destacaría a su entrenador. Cada día que pasa desde que soy entrenador, tengo más respeto hacia el Cholo. Es digno de elogio todo lo que ha conseguido, ha cambiado la historia del club en los últimos 15-20 años. Se ha ido adaptando a los jugadores que tiene, ahora, de mayor perfil ofensivo. Todo el mundo está metido y enchufado, esta es la grandeza del Cholo", argumentaba el egarense.

Alentados por Laporta

La rueda de prensa se ha demorado unos minutos, dado que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha bajado al vestuario para dar ánimos a la plantilla y al cuerpo técnico, una vez había finalizado el entrenamiento matutino. "Viene de tanto en tanto. Baja bastante. Nos ha animado para que hagamos un gran partido. Nos demuestra muchísima confianza. Escucharlo siempre es un placer, siempre está de buen rollo", comentaba Xavi.

El técnico blaugrana también ha dejado espacio para la autocrítica, reconociendo que "no estamos en el mejor momento de la temporada, no es una situación cómoda" y que "tenemos que mejorar muchas cosas". ¿El motivo? "Hemos tenido una bajada en el juego y los resultados se han resentido. Ambas cosas van de la mano", explicaba.

"Esto va de demostrarlo en cada partido. Tenemos una prueba de nivel, contra un rival de nivel Champions. Aquí ganas vales de tranquilidad hasta el siguiente partido. Así es como lo siento como entrenador, también lo sentía como jugador. Así lo exigís vosotros, el entorno", añadía.

Un fútbol coral

Para Xavi, la importancia del equipo no pasa por una línea en concreto. No debe ganar más peso la sala de máquinas, con Pedri, De Jong y Gündogan ahora al mando de la medular. "Nosotros tenemos un fútbol coral, esto no depende de uno, dos o tres jugadores. Es un fútbol de atreverse, de fijar, de encontrar la superioridad y de definir", argumentaba el entrenador catalán.

Quien no podrá participar en este fútbol coral será, nuevamente, Marc-André ter Stegen. El guardameta, por tercer partido consecutivo, será baja por una lumbalgia. Xavi le descartó para el encuentro frente al Atlético de Madrid. El alemán se ha probado, pero las molestias no desaparecen. "Tiene una implicación tremenda, está triste por no poder estar", apostillaba.

A la espera de Vitor Roque

Con la lesión de larga duración de Gavi, se abrió un nuevo escenario en el que permite al FC Barcelona apostar por una nueva incorporación en el mercado de invierno. De esta manera, el escogido es Vitor Roque. Una vez el delantero finalice su temporada regular en el Athletico Paranaense, pondrá rumbo a Barcelona para integrarse en la plantilla culé en el segundo tramo del curso. Xavi reconoció creer en la plantilla que tiene a su disposición.

"Estamos en que pueda venir un jugador como Vitor Roque. Será importante e interesante para el grupo, nos va ayudar. Pero aún es pronto para ver cómo queda", argumentaba el técnico blaugrana en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Atlético de Madrid.