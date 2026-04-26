Xavi se sincera: Messi, Neymar, Lamine Yamal, Raphinha, su paso por el banquillo del Barça...

Xavi Hernández dejó el banquillo del FC Barcelona cuando acabó la temporada 2023-24. Desde entonces, el de Terrassa ha concedido pocas entrevistas. Recientemente, se vio con Romario y charló durante más de media hora con el exdelantero del Barça, que tiene su propio canal en Brasil. El catalán ya había hablado de la frustrada vuelta de Leo Messi al club azulgrana, pero desvela que también estuvo cerca de volver Neymar cuando él dirigía al equipo.

"Hubo una oportunidad, pero tampoco se concretó. No se concretó debido a nuestra situación económica muy difícil. El fair-play financiero nos restringía severamente, y los salarios que habíamos heredado de una era anterior nos afectaron en gran medida en la planificación del equipo. Fue un período duro y extremadamente difícil para nosotros, y por eso no había lugar para Neymar en nuestros cálculos económicos", explica Xavi, que reconoce que el brasileño, actualmente en el Santos, es de los mejores futbolistas que ha visto: "Lo que vi de Neymar durante su primera semana con nosotros es lo más cercano a Messi. No he visto a ningún jugador tan cercano a Messi como Neymar cuando se unió al Barça a los 21 años".

No he visto a ningún jugador tan cercano a Messi como Neymar cuando se unió al Barça a los 21 años

Evidentemente, otros de los nombres propios de la conversación entre Xavi y Romario es el de Leo Messi. "Espero equivocarme, pero no creo que volvamos a ver algún día a un jugador como Messi. Jugué con él durante 15 años, y era el mejor en todo. Era el mejor técnicamente y físicamente, en la comprensión del juego… incluso sus cabezazos eran buenos, o sus disparos con el pie malo. Mentalmente, también era una bestia competitiva. Es un jugador invencible, un fenómeno. Era fácil jugar con él. Le pasabas el balón y lo hacía todo mejor. Te hace parecer mejor", dice el egarense, que recuerda el momento en el que él, Iniesta y Messi coparon el podio del 'Balón de Oro': "Me acuerdo de cuando estaba en el podio con Iniesta y Messi para el Balón de Oro. Me sentí aliviado cuando se anunció que el ganador era Messi, él era un jugador mucho mejor que yo. No hay comparación, no hay debate. Fue justo, el mejor jugador ganó. Yo era un futbolista de equipo. En ese premio se estaba eligiendo al futbolista más diferencial a nivel individual. Por eso nunca tuve la sensación de que me hubieran quitado un Balón de Oro".

Xavi habla con Messi en presencia de Pepe Costa / Valentí Enrich

Una espina clavada que tiene Xavi, precisamente, es no haber logrado que Messi volviese al Barça: "Lo intenté. Pero no hubo posibilidad. Estuvimos hablando durante cinco meses, estaba todo preparado, pero al final el presidente dijo que no". Y no fueron Messi y Neymar los únicos jugadores a los que intentó recuperar Xavi: "Tuve la oportunidad de recuperar a Dani Alves, también pensé en recuperar a Pedrito, a Neymar y a Messi, pero el tema económico no nos daba. Lo de Messi estaba hecho, pero el presidente actual no quiso".

Lamine es un elegido. Un genio del fútbol. Ya es el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. Ahora depende de su estado de ánimo, de su energía y de su deseo de hacer historia. Está en sus manos

Messi, Neymar... Romario también habla con Xavi de Lamine Yamal, a quien el egarense hizo debutar en el primer equipo del Barça: "Es un elegido. Un genio del fútbol. Ya es el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. Ahora depende de su estado de ánimo, de su energía y de su deseo de hacer historia. Está en sus manos."

Y más nombres propios cuando debe hablar Xavi de futbolistas con visión de juego. "Está Pedri, está Vitinha, está Mac Allister… Hay tres o cuatro futbolistas que para mí son de los mejores porque entienden el fútbol colectivo. Entienden que, cuando pasan el balón, ya están pensando en la siguiente jugada, incluso en la doble jugada. No pasan por pasar: entienden el juego. Pedri, por ejemplo, lo tiene. También Frenkie de Jong, que para mí está muy infravalorado. Creo que es un futbolista parecido a lo que era yo".

Xavi, con Raphinha tras una derrota del Barça / Valentí Enrich

Xavi también se pone la medalla del fichaje de Raphinha por el Barça cuando Romario le pregunta porqué siempre sustituía al brasileño. "Yo fiché a Raphinha. Yo pedí al club que fichara a Raphinha. De hecho, ya lo quise fichar para el Al Sadd cuando él estaba en Portugal. Se lo dije a mi jefe, pero Raphinha siguió en Europa. Después les dije a Jordi Cruyff y a Mateu Alemany que había que ficharlo, porque es ganador, ataca la profundidad, tiene uno contra uno y tiene gol. Yo siempre le di confianza a Rafa y tengo muy buena relación con él. Pero el entrenador tiene que entender el rendimiento durante los partidos. Si un jugador no está rindiendo, tiene que entrar otro. También teníamos futbolistas capaces de marcar diferencias. Recuerdo una conversación muy buena con Raphinha en un entrenamiento. Él estaba frustrado y le dije: “Rafa, has firmado aquí por cinco años. Tranquilo. Confianza. No estás siendo natural, pero tranquilo”. Entiendo que los cambios no le ayudaban, pero ahora ha explotado. Nosotros ya veíamos mucho talento en él y me alegro mucho, porque es un chico bueno, ganador, responsable y líder".

El paso por el banquillo del Barça

Xavi también repasa con Romario su paso por el banquillo del Barça. El de Terrassa cree que podría haber continuado. "Ese era el acuerdo con el presidente. Pero surgió un problema personal con alguien dentro del club que no nos permitió continuar. Pero creo que realizamos un proyecto muy bueno, sentamos unas bases muy sólidas. Y ahora, Hansi Flick está haciendo un trabajo excepcional. Los jugadores han madurado para seguir compitiendo. Hay un equipo para el futuro de los próximos diez años con esta generación de Lamine, Cubarsí, Fermín, Gavi, Balde. Todos estos jugadores que entrenamos y ayudamos a desarrollarse".

En el Barça hay un equipo para el futuro de los próximos diez años con esta generación de Lamine, Cubarsí, Fermín, Gavi, Balde. Todos estos jugadores que entrenamos y ayudamos a desarrollarse

Xavi se siente tremendamente orgulloso de los dos años y medio que dirigió al Barça, en los que ganó una Liga y una Copa del Rey. "Estoy increíblemente orgulloso de mi paso como entrenador. Creo que el club estaba en el peor momento de su historia. Logramos elevar el nivel de competitividad del equipo y ganamos títulos. Hemos dejado un legado con jugadores como Lamine, Fermín, Cubarsí, Balde... todos aquellos que ahora forman la columna vertebral del equipo. Creo que hicimos hecho un muy buen trabajo."

Xavi, con el presidente Joan Laporta / Valentí Enrich

Explica el de Terrassa uno de sus fallos en su etapa en el banquillo del Barça. "El primer año y medio entré con una exigencia muy grande hacia los jugadores y, sobre todo, hacia el presidente. Al presidente le exigí muchas cosas durante ese tiempo. Después de ganar la Liga y la Supercopa, inconscientemente mi exigencia bajó un poco. Hice autocrítica y pensé: “Esto no me puede volver a pasar”. La exigencia del entrenador hacia los jugadores y hacia la gente que manda en el club tiene que ser máxima, siempre pensando en el bien del equipo", dice Xavi.

El egarense confiesa a Romario que lo que le pasó en el Barça "es una lección aprendida. Soy un entrenador joven que dirigió al Barça a una edad muy temprana. Esta experiencia me servirá enormemente. La veo como un máster para mi carrera como entrenador". Y compara el oficio de entrenador con el de jugador. "Ser entrenador es mucho más difícil que ser jugador. Eres responsable de todo. El jugador puede vivir tranquilamente, cómodamente, y puede desligarse de la presión. El entrenador debe pensar las 24 horas del día, con vídeos, cómo motivar a los jugadores, cómo preparar los detalles, conferencia de prensa, gestión de los hombres... Hay tantas cosas", concluye Xavi.