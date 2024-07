Xavi Simons sigue alejándose del Barça

El Bayern de Múnich está apretando de forma muy seria para hacerse con los servicios de Xavi Simons, futbolista del PSG. Eso es lo que dice el prestigioso diario francés, 'L'Equipe', y que ha repicado 'Sport1'. Según esta información, el club bávaro habría ofrecido unos noventa millones de euros por el holandés, cifra que le convertiría en el segundo jugador más caro de la historia del Bayern tras los 95 'kilos' pagados por Harry Kane.

El nombre de Xavi Simons llegó a estar relacionado en algún momento de forma hipotética y lejana con el Barça, pero, ante cifras de este calibre, queda, por si no lo estaba ya, descartado de forma definitiva. Y es que Simons ha cuajado una gran temporada en el RB Leipzig y su trayectoria no ha pasado desapercibida en Múnich. De hecho, su director deportivo, Christoph Freund, así lo reconocía: "Es un muy buen jugador. Jugó una muy buena Eurocopa y el año pasado tuvo una gran temporada en la Bundesliga con el Leipzig. Se ha desarrollado muy bien en los últimos años".

En el PSG no ha acabado de tener el recorrido que se esperaba. No es un club fácil y el jugador se marchó cedido al PSV, donde brilló en la Eredivisie. Luego pasó a la Bundesliga. Los parisinos ahora lo han puesto a la venta, según varias informaciones, por 70 millones. El Bayern está dispuesto a tirar la casa por la ventana. También podriá relacionarse, de forma muy indirecta, con la entidad blaugrana en el sentido que Dani Olmo también está en la órbita de los bávaros, que no están en condiciones de acometer dos operaciones millonarias el mismo verano.