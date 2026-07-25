Xavi Simons rompe su silencio sobre su salida del Barça: "Salieron historias que me dolieron, no creían en mí"

La salida de Xavi Simons del FC Barcelona en 2019 estuvo rodeada de polémica. El centrocampista formado en la Masia era una de las mayores promesas del fútbol base blaugrana, pero tras casi una década como culé apostó por el PSG para dar el salto al máximo nivel del fútbol profesional. El futbolista no explicó los motivos de su decisión y, para muchos, el dinero tuvo un peso importante en la misma.

Siete años después, a las puertas de su segunda temporada en el Tottenham, Xavi Simons ha ofrecido su versión de los hechos y ha dejado claro que se fue porque el Barça decidió apostar por otros futbolistas. "Estaba claro desde el principio que no creían en mí. En su momento decidí no hablar porque estaba centrado solo en el terreno de juego. Me dijeron: 'Tenemos otros jugadores en los que confiamos, queremos ofrecerte un contrato, pero no eres uno de los futbolistas que realmente está dentro del proyecto'", ha declarado en el podcast 'The Sports Agents.

"Para mí, la decisión estaba clara. En aquel momento la gente no sabía lo que había pasado realmente detrás de todo esto; solo tenían una opinión basada en lo que habían oído, porque salieron historias de que me marchaba por dinero. ¿Que si eso me dolió? Por supuesto. He estado ahí toda mi vida, he pasado por distintas situaciones, lo he vivido todo allí, toda mi infancia transcurrió en ese club. Quiero al Barça y que saliera esa versión me dolió a mí y también a mi familia, porque no era así", ha añadido.

"La realidad era simple: en ese momento preferían a otros chicos. Y para mí estuvo bien, porque tenía al PSG, con un proyecto realmente grande, entrenando ya con 16 años junto a los mejores jugadores del mundo. No hacía falta pensarlo demasiado: la decisión fue fácil. En el Barça no confiaban en mí y, para mí, la decisión estaba clara", ha sentenciado sobre el punto final de su etapa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y unos primeros meses en el PSG en los que coincidió con Leo Messi, Neymar y Mbappé.

"Estar cerca de ellos y ver lo que hacían para alcanzar sus objetivos fue la mejor experiencia que pude tener. Este tipo de jugadores se preparan toda su vida, y yo sé también que para estar en el nivel más alto tienes que estar en tu mejor estado mental, y no solo en el campo, sino también en la comida, durmiendo bien, recuperando bien", ha destacado sobre el argentino, el brasileño y el francés. Neymar fue con el que más congenió: "Me dijo: 'Si necesitas algo, llámame, escríbeme o ven a mi casa y lo solucionamos'. Siempre le estaré eternamente agradecido. Aparte de ser mi ídolo, a día de hoy puedo llamarlo amigo".

La grave lesión de rodilla: "Fue como si el mundo entero me cayera encima"

En la extensa entrevista, Xavi Simons también ha relatado cómo ha vivido los primeros meses de recuperación de la grave lesión de rotura de cruzado que sufrió a finales de abril y le impidió disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Países Bajos.

"Los dos primeros días fueron realmente duros. Mi primera reacción fue pensar en el Mundial y pedir a los árbitros que me dejaran intentar levantarme una última vez. Sentí que mi rodilla se salió y volvió y supe que algo iba mal. Cuando me confirmaron que era el peor escenario fue como si el mundo entero me cayera encima", ha confesado antes de añadir que, afortunadamente, supo cambiar el chip rápidamente: "Me dije a mí mismo que no debía ponerme una presión demasiado alta. Estoy mejorando cada día y eso es algo que me hace muy feliz".