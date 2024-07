Xavi Simons: "Algún día hablaré de mi salida del Barça"

La salida de Xavi Simons del Barça en 2019 está en el archivo de 'asuntos pendientes' a resolver. El centrocampista neerlandés de 21 años, que en las dos últimas temporadas ha militado en el PSG, PSV Eindhoven y actualmente en Alemania, en el Leipzig, dejó gratis la cantera del FC Barcelona tras ser uno de los grandes proyectos de la Masía. Los motivos de su marcha nunca han quedado claras y el jugador tampoco ha querido hablar de lo que pasó realmente.

Tras su buen papel en la Eurocopa y su progresión a nivel futbolístico, Simons lleva tiempo en el radar del Barça para que regrese a la que fue su casa desde pequeño.

Simons tiene asuntos pendientes a resolver

Países Bajos se ha quedado a un solo paso de ser el rival de España en la final de la Eurocopa en Berlín, y en parte es gracias a Xavi Simons. El futbolista neerlandés lideró la selección 'Oranje' durante toda la Eurocopa. Es lo que se le pedía tras la baja sensible en el centro del campo de su compañero Frenkie de Jong. Simons ha superado todas las expectativas y este miércoles fue el protagonista de un tanto espectacular para hacer soñar a la selección.

Una Eurocopa que le ha abierto las puertas al joven de 21 años y tiene pendiente ahora resolver su futuro. El exfutbolista del FC Barcelona es el gran deseado en el mercado de fichajes, pero por ahora es propiedad del París Saint-Germain. Pese a que está cedido al Leipzig, club al que lo quiere de vuelta y completó una temporada fantástica, su responsable sigue siendo Luis Enrique. De hecho, el jugador tiene pendiente una 'charla' con el entrenador asturiano para decidir qué hacer con su futuro.

Simons pertenece al PSG y tiene contrato hasta el 2027. En los dos últimos años ha salido a préstamo hacia el PSV y el Leipzig confirmándose como uno de los futbolistas con mayor progresión del mercado europeo. Pese a todo, Simons no acaba de encajar en los esquemas de Luis Enrique y el PSG priorizaría otra nueva cesión en la que el futbolista tendría que decidir. Tampoco es descartable un traspaso si la propuesta económica es millonaria, ya que la tasación del futbolista ronda los 80 millones de euros.

El Barça lo quiso antes de la Eurocopa

Para Xavi Hernández, Simons era un jugador prioritario en su idea de equipo. De hecho, se habló con el futbolista y parecía entusiasmado con la posibilidad, pero el PSG no iba a poner facilidad alguna para que fuese al Barça.

El club parisino, con grandes relaciones con el Leipzig, deseaba su continuidad ahí y Simons no cerraba la puerta. La llegada de Hansi Flick enfrió las conversaciones y el holandés ya no tenía tan claro volver al Camp Nou porque su prioridad máxima era jugar como titular y en el Barça hay muchos centrocampistas importantes por lo que tendría que rotar.

De su polémica salida en 2019, tiene claro "que hablará"

Sin embargo, una vez terminado su papel en la Eurocopa, Simons se marchará de vacaciones. Antes, quiso hablar de su salida del Barça, club en el que residió durante 9 años. "Soy un chico que trabajo todos los días para alcanzar mis sueños. La gente a lo mejor tiene una opinión que les habrán contado. Lo que puedo decir es que todo lo que se dicen no es verdad", expresó Simons, que con contundencia añadió que "algún día ya hablaré de todo lo que pasó. Tengo mucha gente que me apoya y apuesta por mí y eso es con lo que me quedo”, comentó Xavi Simons.

El neerlandés se unió a las categorías inferiores del Barcelona en 2010 procedente del Club Deportivo Tháder y progresó rápidamente para convertirse en uno de los jugadores juveniles mejor valorados del club catalán. Se marchó del Barça tras terminar su etapa cadete. El club le propuso la renovación pero sin volverse loco. Entonces había un debate abierto sobre su techo en el futuro. Algunos técnicos lo veían como un proyecto de primer equipo, mientras que otros pensaban que había jugadores con un nivel parecido que tenían menos marketing alrededor.

En un reportaje de 'L' Équipe', Ferney Agudelo, un ojeador cercano al entorno del futbolista, explicaba la versión de la salida de Simons y apuntaba más a una cuestión deportiva que económica. "No era una cuestión de dinero. Su entorno se dio cuenta de que estaba tocando techo y pensó en otro proyecto deportivo. Simons estaba centrado en mejorar día a día, pero el Barça no le dio la garantía de que si todo iba bien debutaría en el primer equipo antes de los 18 años. El que más sufrió fue Xavi".