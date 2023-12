Xavi sigue sí o sí en el Barça hasta el final

El presidente del Barça, Joan Laporta, no ha escatimado esfuerzos para realzar la figura de Xavi Hernández aprovechando cualquier altavoz. Su postura no es ningún golpe de efecto, ni una cortina de humo para unir al barcelonismo esperando una reacción del equipo sino una decisión muy meditada y presidencialista sobre el entrenador. A pesar de las críticas internas y de la grave preocupación de una parte de la directiva por el juego del equipo, Laporta tiene claro que Xavi Hernández continuará hasta final de temporada sí o sí.

Es una de sus grandes apuestas y no permitirá que haya debates sobre la figura del entrenador de aquí a finales de curso ya que entiende que es la figura ideal para sacar adelante el proyecto y porque no ve a nadie que sea capaz de enmendar los resultados a mitad de temporada. Va a aguantar lo indecible, pero cree que no hay otro camino que el de Xavi este año y en verano, si las cosas acaban torcidas, ya se tomarán las decisiones que se consideren pertinentes.

Laporta ha evitado cualquier debate interno sobre la figura de Xavi Hernández y no va a tolerar más filtraciones que desgasten al entrenador de forma pública. Cree que este es el mejor servicio que le puede hacer al Barça en estos momentos a pesar de que reconoce que hay desencanto en buena parte del entorno. Laporta confía en que haya una recuperación clara del juego a partir del mes de enero y que se acabe la temporada de la forma más digna posible, sin descartar algún título importante.

El objetivo claro es llegar a cuartos de final de la Champions con opciones y no se da por perdida la Liga porque espera que los rivales tengan un bache que acabe reenganchando al equipo. Queda mucho para finalizar la temporada y parece obvio que es difícil que el Barça mantenga estas malas sensaciones por mucho tiempo.

Laporta lleva ya mucho en esto y suele aislarse de comentarios externos aunque está muy bien informado de lo que pasa dentro. Y aquí ha visto claro que los jugadores están con Xavi y que eso puede ser básico para cambiar la dinámica del equipo. Se la va a jugar todo a una carta y, como ya dijo en su momento, en el Barça se tomarán decisiones si no se ganan títulos. Y Xavi también es el primero que lo sabe. Los dos, Laporta y Xavi, van a capear el temporal hasta mayo para luego decidir si hay cambio de guión en el proyecto deportivo.

Lo más importante es que el presidente también le ha prometido al técnico que harán todo lo posible para ayudarle. Ya lo han hecho refrendándole en su puesto, pero están trabajando para traerle algún complemento en el centro del campo. La baja de Gavi se ha notado más de lo esperado y, si hay opciones, llegará un jugador intenso y con experiencia en el centro. Todo por Xavi.