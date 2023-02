Xavi: "No me siento favorito en la Liga, me siento candidato"

El entrenador del Barça asegura que les tocará pelear el título con el Madrid hasta el final Eso si, ha valorado el gran crecimiento experimentado por su equipo desde que lo cogió

Con un colchón de cinco puntos por encima del Real Madrid y con toda una vuelta por disputarse no se puede vivir tranquilo. Y Xavi lo sabe mejor que nadie. La suya es la voz de la experiencia. Como jugador había protagonizado grandes remontadas para acabar ganando Ligas y, como no, también para perder alguna. Así que recetó calma y seguir trabajando como hasta ahora para mantener la buena línea de juego y resultados. Pero nada de dar por muerto a los de Ancelotti o pensar que ya tienen medio trabajo hecho.

"No me siento favorito, me siento un candidato a ganarla, y es uno de los objetivos. Competimos contra el vigente campeón de Liga y de Champions y nos costará mucho pelear por ganarle títulos aun Madrid muy fuerte. Sigo viendo a un Madrid fuerte y la liga la tendremos que pelear seguro hasta la última o penúltima jornada", ha asegurado.

Pero Xavi está encantado conviviendo con esta presión, que asegura que la tiene ya ahora mismo, y no sólo el Madrid por ser el segundo. "Nosotros también, tenemos presión cada partido, cada vez que salgo aquí me decís si este es el partido clave, siempre me decís lo mismo, ahora viene lo bueno... He escuchado también 'la Europa League marcará la temporada. Esto es el Barça, estamos expuestos a esta presión y bienvenido sea. Mejor luchar por ganar títulos que por descender de categoría".

Por este motivo quiso evitar valorar demasiado si pueden llegar a los 100 puntos -"eso no me preocupa, quiero ganar la Liga aunque sea con 70", ha dicho- o que le hablen de si está construyendo a un Barça que puede llegar a ser uno de los mejores. "Es excesivo compararnos con otras épocas y decir que podemos ser uno de los mejores Barça de la historia". Le toca al técnico gestionar el exceso de euforia en el que parece que se ha instalado el club para que no llegue al vestuario. "Hay que hablar con los jugadores, decirles que no se ha conseguido mucho, que hemos ganado la Supercopa, que era importante, pero que esto va de ganar la Liga, la Europa League, la Copa, esto es el Barça: Hemos conseguido ser familia dentro del vestuario, hay un ambiente muy bueno, de los mejores de mi carrera, estamos trabajando bien y vamos por el buen camino pero no hay que bajar la guardia".

Eso sí, Xavi admite que el crecimiento del equipo desde que lo cogió ha sido espectacular y que el primer tramo de la temporada ha sido muy bueno. No quiso poner notas, eso lo deja para el final, pero de momento el Barça está aprobado y lleva camino de una mejor valoración. "Estamos bien, en un buen momento, hemos hecho partidos mejores y otros no tan buenos, es el fútbol, recuerdo la mejor época de la historia del Barça, donde yo participaba, y no siempre jugábamos excelente y hacíamos partidos brillantes. El fútbol hay momentos que estás más fino y menos fino. Estamos en un buen momento, líderes a cinco puntos del Madrid, la gente joven se va atreviendo, venimos de ganar un título, pero hay que darle continuidad", ha comentado.

El sistema de los cuatro centrocampistas

Los mejores partidos del Barça y en los que se ha mostrado más sólido han llegado con el dibujo de los cuatro centrocampistas. El técnico azulgrana mantiene que el equipo también ha jugado bien con dos extremos abiertos. "Quizás con cuatro centrocampistas tenemos más responsabilidad con el balón y lo perdemos menos, pero cambia poco la cosa. Frenkie, Busi, Pedri y Gavi, los cuatro que más están jugando últimamente, pierden pocas veces el esférico y eso reduce las transiciones de los rivales".

También se ha felicitado porque el gol se está repartiendo entre más jugadores y que se está poniendo fin a la dependencia que había de Lewandowski en el primer tramo de la temporada. "Es importante que cuando Robert ha estado sancionado el equipo ha solventado los partidos. Es importante aportar goles desde segunda línea, desde los extremos incluso en estrategia. Hay que ser una fuente de generar coas en ataque".

Nombres propios

Xavi también ha reconocido que sin Dembélé han perdido uno contra uno y desborde pero han ganado otras cosas. Y una de ellas es que Raphinha ha dado un paso adelante. "Siempre que juega genera cosas. Es un futbolista que, juegue mejor o peor, siempre es trascendente. Para mí es una garantía. Le tengo mucha confianza. Ya se lo dije hace dos semanas, que estaba un poco flojo anímicamente. El gol contra el Betis le irá muy bien". Precisamente, se ha tomado a guasa toda la polémica por el gol del brasileño contra los verdiblancos. "Me hace gracia. Hay un punto de fanatismo que hace que se vean cosas que no han sucedido. De repente, cosas justas pasan a ser injustas. Es sorprendente".

El entrenador azulgrana ha elogiado a Balde, que está en la lista, y que su progresión "nos ha sorprendido a todos" y se ha rendido a las capacidades de Frenkie De Jong, un futbolista que está firmando sus mejores partidos con el Barça con él dirigiendo al equipo. "He dicho muchas veces que tiene un potencial enorme para hacer lo que quiera. Dividir, entrar de segunda línea, tiene cálida técnica... todas las condiciones que engloba un medio del Barça y uno de los mejores del mundo. Siempre me ha gustado y es de los más utilizados por mí".