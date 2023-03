Xavi: "San Mamés es tan o más importante que el clásico".

El técnico blaugrana pidió un esfuerzo extra a sus futbolistas antes de dos partidos vitales "Mantener antes del Real Madrid la ventaja de nueve puntos es clave", aseguró Xavi en rueda de prensa

Xavi Hernández está centrado, única y exclusivamente, en San Mamés. Más allá de lo que deba pasar este domingo en Bilbao le preocupan muy pocas cosas, a nivel deportivo, se entiende. Ni siquiera el clásico del próximo 19 de marzo en el Spotify Camp Nou porque "mantener la ventaja de nueve puntos es clave", aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro en tierras vizcaínas que ofreció en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El técnico blaugrana tiene claro que hay que focalizar todos los esfuerzos en ganar al Athletic: "Mañana es una final, es muy imporante, y luego ya pensaremos en toda la semana que tenemos libre para pensar en el clásico". Como ha venido repitiendo las últimas semanas, "es una final para nosotros. Todo lo que queda son finales. Sí, como mínimo hay que mantener esta distancia".

Ni siquiera que existan cuatro apercibidos que, si ven la amarilla, se perderían el encuentro ante el Real Madrid, cambia el relato de Xavi: "No jugaremos con el freno de mano. Primero, el partido de mañana, y luego ya pensaremos en el clásico. El partido de mañana es tan o más importante que el clásico".

Y es que el entrenador del Barça entiende que en las dos próximas jornadas "va mucha Liga, muchísima. Son seis puntos que no serían decisivos, pero sí trascendentales. Llega la hora de la verdad, donde se cuecen los títulos, y hay que dar la talla, la cara, competir, hay que ganar esos partidos. Mañana será una guerra sensacional. Es San Mamés, Bilbao, un equipo agresivo, que no especula...".

Ojo a Gil Manzano

Xavi Hernández intentó eludir el tema arbitral, pero sí pidió prudencia a sus futbolistas porque el colegiado es Gil Manzano y hay cuatro futbolistas apercibidos: "Queremos acabar el partido con los tres puntos y sin sancionados. A veces tocará hacer una falta táctica, seremos prudentes, pero forma parte del juego".

De hecho, el técnico recuerda que Araujo no estará por sanción y "es una baja muy importante. Habrá muchos centros, balón parado... Le echaremos de menos, pero tenemos alternativas suficientes para tratar de que no se note".

Las declaraciones de Lewy

El técnico, por último, no puede estar más de acuerdo con lo que comentó Lewandowski sobre el fútbol actual: "Las comparto, el fútbol ha cambiado mucho. Hace diez años el fútbol no era tan rápido ni tan físico, era más lento y controlable. Casi todos los equipos te presionan en la salida y son más verticales. Sin embargo, eso no cambia nuestra idea. Los entrenadores han cambiado una barbaridad a nivel táctico y hay que adaptarse".