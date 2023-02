Xavi se rinde a Guardiola: "Es el mejor, de lejos. Un genio"

El técnico del Barça explica que en el campo pasaba todo lo que les había avanzado anteriormente Elogia el trabajo de Ten Hag y no buscará excusas en las bajas de Pedri, Gavi y Dembéle si caen en Manchester

Xavi Hernández nunca ha escondido su admiración por Pep Guardiola, ex compañero suyo en el Barça sobre el terreno de juego y también su ex entrenador en la mejor etapa en la historia del club. El actual técnico azulgrana no tiene reparos en reconocer que el de Santpedor está por encima del resto y que no le sorprende la huella que está dejando en el fútbol inglés ni todo lo que está consiguiendo en el Manchester City.

"Pep Guardiola es el mejor, de lejos. Jugué con él y la diferencia con todos los demás entrenadores, y me incluyo, es un abismo enorme. Pep es un genio en todos los sentidos de la palabra. No es humano, es diferente, absolutamente diferente, es demasiado grande", asegura Xavi en una entrevista en el diario The Times. El egarense recuerda que en el campo pasaba exactamente todo lo que anteriormente les había dicho Guardiola que pasaría. "Me pasó algo curioso con Pep. Estaría jugando y pensaría 'deberíamos estar haciendo esto porque se están moviendo así para eso'. Y bajábamos al vestuario y Pep decía exactamente lo que yo había estado pensando. Ha sido una inspiración para mí", admite.

Xavi también valora positivamente la influencia que han tenido otros técnicos extranjeros en la Premier League, empezando por Ársene Wenger y acabando por Mikel Arteta, que coincidió en el club azulgrana con Guardiola, del que fue asistente, y de Xavi.

Sobre el partido de mañana, el entrenador del Barça asegura que no piensa escudarse en las bajas de Gavi, Pedri y Dembélé por si caen en Old Trafford y quedan eliminados de la Europa League. "Ya jugará otro. Necesitamos ganar y podemos hacerlo. En el Camp Nou pudimos hacerlo. Al final, el fútbol es un juego de errores y si cometes muchos, pierdes. Espero que sea un gran partido y podamos ganar", dice.

Pese a que se prevé un ambientazo en Old Trafford, Xavi asegura que su equipo no saldrá con miedo al césped. "Todo lo contrario. Old Trafford nos motiva. Es uno de esos estadios en el que siempre sueñas con jugar alguna vez en tu vida. Debemos dar lo mejor de nosotros y jugar sin complejos. Como en el Bernabéu".

Eso sí, admite que delante tendrán a un gran equipo, como es el Manchester United que está armando Erik Ten Hag. El técnico del Barça elogia a su homólogo holandés. "Es muy bueno, me gusta mucho. Sabe sacar lo mejor de sus jugadores y eso habla muy bien de él. Mira como están jugando Sancho, Rashford, el chico portugués (Bruno Fernandes), Fred...I tácticamente es muy bueno", comenta.

Buenos recuerdos de sus partidos en Inglaterra

Xavi también habla de sus partidos contra equipos ingleses. Destaca el gran ambiente que se vive en esos campos y no se olvida que debutó en la Champions en Old Trafford. "Quedamos 3-3. Ellos tenían un gran equipo, espectacular con Beckham, Giggs, Scholes, Neville, Keane pero nosotros tampoco estábamos mal. Teníamos a Rivaldo, Cocu, Figo..".

Recuerda como un día "especial" su primera visita a Anfield Road para jugar contra el Liverpool. El noviembre de 2001, con Rexach en el banquillo, el Barça hizo uno de sus mejores partidos en esa temporada y ganó por 1-3. "El tercer gol fue espectacular. Hicimos 29 passes y tocamos el balón 59 veces. Tuvimos la pelota más de un minuto seguido hasta que asistí a Overmars, que dribló al portero y marcó".

Xavi también ha jugado contra el Chelsea, Arsenal, Manchester City, Newcastle y Leeds.