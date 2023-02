Xavi y Gavi ven la quinta amarilla en Almería y no estarán ante el Valencia

Miguel Ángel Ortiz Arias amonestó a tres futbolistas azulgranas (Eric, Raphinha y Gavi) y a Xavi Hernández Más allá de los citados, Sergio Busquets, Ferran Torres y Franck Kessie también estaban apercibidos

Xavi Hernández y Gavi han visto la quinta amarilla en LaLiga Santander ante el Almería y no estarán en el próximo compromiso contra el Valencia en el Camp Nou. El técnico egarense vio la cartulina por protestar efusivamente tras un córner no concedido. Y el joven centrocampista por quejarse en exceso. Hubo confusión con la amonestación de Raphinha, pero el Barça confirmó que era la cuarta y que no debe cumplir sanción.

Miguel Ángel Ortiz Arias decidió amonestar a los tres futbolistas citados y complica un poco más la situación del conjunto culé. Además de las bajas de Dembélé, Pedri y Ansu Fati, seguro que no podrá contar con Gavi ni con Xavi Hernández para el próximo duelo liguero ante el Valencia. Todos por ver la quinta amarilla en Liga.

Ferran Torres y Sergio Busquets son los otros futbolistas apercibidos en el conjunto azulgrana que siguen en el terreno de juego. Franck Kessie también estaba apercibido pero Xavi lo cambió en el descanso por Raphinha.

De ver alguna tarjeta amarilla sería la quinta y tampoco podrían participar en el partido contra el Valencia, correspondiente a la jornada 24 del campeonato doméstico.