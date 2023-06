Xavi: "Las prioridades son la llegada de Messi y la de un pivote defensivo"

El técnico está "expectante" ante la decisión del argentino, reconociendo que "me gustaría mucho que volviera" "El club sabe mis prioridades y los nombres, sabe que mi postura es muy clara", ha explicado sobre la llegada de un mediocentro

Penúltima rueda de prensa de Xavi Hernández antes de que el FC Barcelona finalice su temporada oficial. El técnico blaugrana ha comparecido frente a los medios de comunicación antes de volar a Vigo para enfrentarse al Celta el domingo. El encuentro, en lo deportivo, tiene poco en juego para los blaugrana -salvo el récord de Ter Stegen en porterías a cero y el Trofeo Pichichi de Lewandowski-.

El Celta, sin embargo, se juega la permanencia en Primera División. Duelo trascendental para los gallegos. "Nuestro discurso no cambia. El equipo quiere acabar con buenas sensaciones. Queremos ganar, hacerlo bien y hay objetivos individuales: la portería a cero de todo el equipo, el pichichi de Lewandowski... Nos jugamos mucho menos que el Celta, que está en una situación muy complicada, pero queremos jugar bien y ganar. La imagen que queremos dar es la de Mallorca y en Valladolid", ha asegurado el egarense, asegurando que el alemán será titular el domingo.

Las preguntas de los periodistas, sin embargo, han ido también enfocadas a la planificación deportiva de la próxima temporada, abriendo varias carpetas. Xavi no ha querido mojarse en cuanto a nombres, dado que la hoja de ruta deportiva está supeditada a la aprobación del plan de viabilidad financiero por parte de LaLiga, aunque reconoce que el club le transmite "tranquilidad".

Las salidas también están en el aire y el técnico no ha podido mantener ninguna reunión con los futbolistas que podrían abandonar el club, dado que el Barça no tiene todavía la certeza de poder fichar este verano.

Dos núcleos

Eso sí, Leo Messi siempre come aparte, motivo por el que el técnico blaugrana ha vuelto a reiterar las ganas que tiene de que se consuma el regreso del argentino a Can Barça. "Me gustaría mucho que volviera Leo. Él lo sabe y ya he hablado de él. Depende un poco de él. Estoy expectante y me haría especial ilusión que volviera. Allá donde ha ido, le han ido bien las cosas. Nos podría ayudar en muchas cosas, pero es una decisión más suya y entendería cualquier escenario. Como culé también me gustaría mucho", ha argumentado el entrenador.

Además del todavía futbolista del Paris Saint-Germain, Xavi Hernández ha reiterado que la otra gran prioridad del FC Barcelona es la incorporación de un pivote defensivo, tras el adiós de Sergio Busquets. Martín Zubimendi, Joshua Kimmich o Rúben Neves son algunos de los nombres que suenan para ocupar dicha posición. "De nombres no puedo avanzar mucho. El club sabe mis prioridades, también los nombres. Ellos lo saben. Saben mi postura muy clara. Nombres, posiciones y escenarios", ha argumentado, bromeando al ser preguntado por Gündogan: "Me metéis en una tesitura... Yo sueño mucho".

Presente y futuro

Nuevamente, Xavi ha vuelto a expresar su total disposición para alcanzar un acuerdo al respecto de su renovación: "Sobre todo valoro la confianza. El presidente me ofreció la renovación cuando perdimos la semifinal de la Copa del Rey con el Madrid. No habrá problemas: la renovación puede ser esta semana, la próxima, la otra... Pero no habrá problemas".

También ha tratado dos nombres propios de la actual plantilla: el presente de Lewandowski y el futuro de Lamine Yamal. Como decíamos, otro de los objetivos que tiene el Barça es el de certificar el Trofeo Pichichi del delantero polaco, quien suma 23 goles en la competición doméstica, por los 18 de Karim Benzmema, segundo máximo goleador del campeonato. "Ha hecho un temporadón. Ha cambiado al equipo. Ha sido una maravilla y no solo de goles. Destacar la persona por delante del futbolista. Top mundial", ha asegurado

Por lo que respecta al canterano, Xavi ha seguido el rendimiento del delantero durante su gran Europeo sub-17 con la selección española, anotando cuatro golazos y alcanzando las semifinales del torneo. A pesar de estar en edad de Cadete, reforzará al Barça Atlètic en el play-off de ascenso a Segunda División y entra en sus planes para el próximo curso: "Nuestra idea es que esté en la pretemporada y luego en dinámica de Barça Atlètic y primer equipo la próxima temporada", ha concluido.