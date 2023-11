Xavi pide "un cambio de mentalidad" al equipo y asegura que "hay que ser autocríticos"

El entrenador del Barça reconoció que "hemos dominado pero no hemos ido a por el partido como queríamos en la primera parte" pero en cambio destacó la reacción tras el descanso Xavi admitió que "hay que hacer autocrítica y mejorar mucho" aunque tampoco evitó referirse al árbitro y afirmó que "nos volvió a salir cruz"

El entrenador del Barça volvió a ver un partido con dos caras muy diferentes. Del gol inicial de Unai a la reacción de la segunda parte Xavi vio dos actitudes y comportamientos en el campo muy dispares. El egarense habló claro y reconoció el flojo juego de la primera parte y se volvió a quedar con el fútbol de la segunda mitad: "en el primer tiempo dominamos pero nos faltó agresividad para ir a por el partido, en la segunda parte además de dominar hemos tenido muchas ocasiones y hemos merecido más".

La palabra clave para explicar el empate del Barça en Vallecas es "la mentalidad". Xavi ha insistido en que lo que ha fallado es "no haber salido en la primera parte tal y como lo hemos hecho en la segunda mitad. No podemos regalar más goles, esto nos está penalizando mucho. En el fútbol moderno cambia mucho cuando puedes ir por delante del marcador. Cuando tenemos que remontar ya todo es muy difícil. La segunda parte es muy buena, es el camino. El problema es que ya vamos a contracorriente. Si hubiéramos jugado desde el inicio como en los segundos 45 minutos la historia hubiera sido diferente, el camino es la segunda parte pero desde el inicio".

Las razones de la falta de mentalidad

Xavi no se ha cansado de insistir en la palabra "mentalidad" y es por ello que "tenemos que ser autocríticos, hay que mejorar mucho más, si queremos ganar títulos tenemos que dar más". ¿Por qué el equipo no muestra esta mentalidad que pide Xavi? El entrenador blaugrana solo tiene una explicación: "la temporada pasada ganamos La liga y la Supercopa e inconscientemente esto provoca relajación, pero no puede ser, hay que dar más si queremos ganar títulos".

Otra actuación arbitral perjudicial

Xavi ha insistido y remarcado que "no busco excusas y que si no hemos ganado es por la primera parte que hemos hecho". Dicho esto ha afirmado que "si me preguntáis por ello digo que el penalti a Rafinha es claro. Y en el primer gol el asistente me ha dicho que en el fuera de juego posicional él creía que sí que condiciona. No estamos teniendo suerte, nos está saliendo cruz". Aunque Xavi se ha mojado sobre las dos jugadas polémicas ha querido insistir que estas jugadas no explican el resultado final resaltando que "no hay excusas".

Sobre Frenkie De Jong e Iñigo Martínez

Preguntado sobre el retorno del centrocampista neerlandés, Xavi destacó que "De Jong es un centrocampista muy importante para nosotros, nos da pausa y muchas cosas más, él se sentía bien y aunque es lógico que le falte ritmo ha estado bien y sin duda nos va a dar mucho". Sobre la importancia de los pases del central vasco Iñigo Martínez, el entrenador del Barça desvelaba que" hoy necesitábamos mucho a los centrales con su salida de balón y dividiendo desde atrás. Iñigo Martínez es un central que nos aporta mucho".

Optimismo

Xavi siempre destaca por su optimismo y por sus lecturas positivas después de los partidos. En este caso quiso insistir más en el concepto "autocrítica" y en "el cambio de mentalidad" que necesita el equipo aunque sin quemarlo todo porque "el juego de la segunda parte es el que queremos, es el camino y lo que hay que hacer es que se vea desde el primer minuto". Preguntado sobre si ve normal que se hable de crisis no ha querido entrar en polémicas y ha concluido con una frase que tiene que ser un revulsivo para el vestuario: "Podemos darle la vuelta".