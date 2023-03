Xavi: "Estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes..."

El técnico del Barça pide centrarse únicamente en lo deportivo ante la proximidad de un posible doblete Asegura que ve al aficionado muy ilusionado porque "el termómetro del Camp Nou no falla"

Es lo que tienen los parones de selecciones. Demasiados días sin fútbol de clubes son demasiados y en el FC Barcelona todavía más. En un club donde jamás existe la tranquilidad absoluta y prácticamente se va a incendio o apertura de debate semanal, el retorno a la competición podía parecer el mejor bálsamo para el equipo azulgrana.

Pero a Xavi le tocó hablar de todo menos del partido en su rueda de prensa previa al duelo contra el Elche, un "partido trampa" según sus palabras porque los ilicitanos estrenan entrenador y no se juegan demasiado, todo lo contrario que ellos. "Es difícil analizar a un equipo con un entrenador nuevo. He intentado analizar a Beccacece. Ellos sacarán el orgullo, el amor propio, es una motivación extra para ellos. Quizás es un partido trampa, ellos extramotivados, nosotros podemos pensar que está hecho...de los últimos siete ha ganado dos el Elche y ha competido bien", ha advertido.

Ante las insistentes preguntas sobre el futuro y la posible llegada de Messi, el técnico del Barça lamentó que la actualidad del club ahora esté marcada por temas alejados de los que considera prioritarios en estos momentos.

"No hemos hablado del año que viene con la junta. Estamos a un paso de ganar títulos y me habláis de fichajes del año que viene. Sois especialistas en cambiar de tema. El miércoles podemos pasar a la final de Copa. Está todo por ganar, a veces no os entiendo. Todo el año hostias como panes por ganar títulos y ahora que estamos a un paso hablamos de futbolistas de la temporada que viene. Centrémonos en Elche", ha insistido.

El entrenador del Barça detecta en el ambiente culé una gran ilusión. Y no solo por la posible vuelta de Messi. "Es importante que el culé esté emocionado. El mejor termómetro es el Camp Nou. Puede haber crítica, circunstancias ajenas, pero el Camp Nou no falla. Gente ilusionada, contenta por la calle. Me hace sentir orgulloso", ha dicho.

Xavi confirmó las bajas ya conocidas para el duelo ante el Elche (Pedri, Dembélé, De Jong, Christensen por lesión y Raphinha por sanción) y todavía no tiene decidido si arriesgar con Araujo pensando en el clásico de la Copa del Rey del miércoles. "Tenemos bastantes futbolistas con malas sensaciones, pero faltan días. Intentaremos recuperar al máximo número de efectivos. Pedri y Dembélé depende de sus sensaciones. De Christensen y De Jong también".

La presencia de los jóvenes

En la convocatoria han entrado Estanis, Aleix Garrido, Casadó y Alarcón. "Aleix ya hubiera ido convocado antes, pero tuvo la lesión del tobillo. Es un futbolista como Alarcón, Pablo o Estanis que me gustan. Estanis tiene gol, va bien para adentro, Aleix tiene talento y último paso, quizás lo que más echamos de menos sin Pedri".

En los próximos partidos también puede tener minutos Pablo Torre, al que Xavi volvió a elogiar. "Aporta juego interior. Es un jugador con mucho talento, a balón parado diría que es el mejor de la plantilla, con buen pie, gol, llegada. Puede tener minutos los próximos partidos".

Nombres propios

Una de las incógnitas que existen en el Barça es quién puede hacer de Sergio Busquets, ya sea en algún partido esta temporada o en el futuro si decide no renovar y seguir su carrera en otro club. Por si no se puede fichar a un recambio por temas económicos o de fair-play, Xavi ya trabaja en una alternativa en la plantilla actual: Eric Garcia.

Eric Garcia, durante el clásico de Liga en el Spotify Camp Nou | Valentí Enrich

"Hace tiempo que pienso en la opción de Eric como pivote, lo hemos hablado con él. Se adapta perfectamente. Es un símil con lo que pasó con Rafa Márquez. Tiene buen pie, divide, es agresivo, gana duelos. Se puede adaptar perfectamente", ha explicado.

El técnico también valoró positivamente el nuevo rol de Jordi Alba, que hace cuatro partidos que no participa con el equipo. "Está ayudando de otra manera, su situación es difícil porque siempre ha participado. Hemos elegido más a Balde, pero va a ser importante, tanto si juego como si no. Está haciendo la labor de capitán y está siendo un ejemplo".