Xavi: "Los pasillos son actos de respeto y admiración al ganador"

El técnico del Barça asegura que él siempre es partidario de hacerlo ante los equipos campeones No da demasiada importancia a poder ganar la Liga ante el Espanyol

Si el Real Madrid y el Atlético de Madrid no ganan sus partidos ante el Getafe y el Elche respectivamente, el Barça podría ser campeón antes de salir a jugar ante el Espanyol en Cornellà-El Prat. Un escenario que puede darse perfectamente y que iniciará un debate sobre si los blanquiazules, que se están jugando el descenso, deben o no hacerle el pasillo de campeón al Barça.

Xavi lo tiene muy claro. Si fuera por él, lo haría. "Ya sabéis mi opinión sobre los pasillos. Para mí, son actos de respeto y admiración al ganador. Se tienen que dar muchas cosas para que se dé la posibilidad de que el Espanyol nos haga el pasillo, pero yo lo haría siempre. Es un tema de deportividad”, afirmó.

Pero el técnico azulgrana también dejó muy claro que no le da excesiva importancia a ganar el título de Liga ante el rival ciudadano. Para Xavi eso es lo de menos aunque entiende que para el aficionado culé sea un plus. "Para mí, personalmente, pesa mucho más el hecho de ganar la Liga. Me da absolutamente igual dónde y contra quién. Para los culés seguramente será un plus, pero desde dentro valoramos el trabajo general de toda la temporada”.

Un título que tiene una gran importancia para él pero también para el club en general porque seria una inyección de confianza al proyecto que están empezando. "Estoy muy motivado con la posibilidad de ganar la Liga. Tenemos muchas ganas de ganar esta Liga. Para mí supondría un paso importante en mi carrera como entrenador, pero lo más importante es que el club sigue reconstruyéndose y, mientras tanto, gana títulos como la Supercopa o la Liga”, dijo.

Eso si, sabe que mañana el Espanyol no lo pondrá nada fácil. El entrenador azulgrana considera injusta la posición en la clasificación de los de Luis García, un técnico que recibió grandes elogios de su homólogo azulgrana. "Mañana tenemos la primera oportunidad de ganar la Liga y estamos muy ilusionados. Esperamos a un Espanyol agresivo, competitivo. Ha mejorado mucho con balón, será un rival muy difícil. Creo que han acertado con Luis García, hicimos el curso de entrenador juntos y la suya fue una de las mejores propuestas que escuché”.

Será un duelo en el que tocará controlar las emociones. "El tema emocional pesará, sí. Me imagino un partido caliente, nosotros nos jugamos la Liga y ellos están en situación de descenso. Tendremos que hacer las cosas bien táctica y técnicamente; por los jugadores que tiene, creo que es una sorpresa que el Espanyol esté tan abajo”.

Nombres propios

Preguntado por el gran rendimiento de Ter Stegen esta temporada, Xavi aseguró que simplemente el guardameta alemán había conseguido recuperar su nivel después de unos años irregulares.

“Yo creo que ha recuperado su nivel. Es un portero fantástico, top mundial. Le hemos intentado dar toda la confianza y no solo está siendo importante en la portería, sino que también nos está ayudando en salida de balón. No es casualidad su rendimiento, es que es muy bueno. Es un jugador espectacular”, comentó.

De Dembélé, confirmó que ya está "al cien por cien" pero no confirmó si saldrá de titular ante el Espanyol.